https://sputniknews.com.tr/20231001/bahceli-terorun-koku-milli-birlik-ve-dayanisma-ruhuyla-kazinacaktir-1075919887.html
Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır
Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısına dair, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T13:15+0300
2023-10-01T13:15+0300
2023-10-01T13:15+0300
politika
devlet bahçeli
terör
terör örgütü
terör saldırısı
ankara
içişleri bakanlığı
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MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" ifadesini kullandı.Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah Emniyet Genel Müdürlüğünü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.Hain eylemin failleri olan iki teröristten birinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:Ankara'da terör saldırısıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yayın yasağı kararıÖte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" bilgisi verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231001/kilicdaroglu-icisleri-bakani-yerlikayayi-telefonla-aradi-1075919484.html
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devlet bahçeli, terör, terör örgütü, terör saldırısı, ankara, içişleri bakanlığı
Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısına dair, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" ifadesini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" ifadesini kullandı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah Emniyet Genel Müdürlüğünü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.
Hain eylemin failleri olan iki teröristten birinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"TBMM'nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Ankara'da terör saldırısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yayın yasağı kararı
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" bilgisi verilmişti.