https://sputniknews.com.tr/20231001/bahceli-terorun-koku-milli-birlik-ve-dayanisma-ruhuyla-kazinacaktir-1075919887.html

Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır

Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısına dair, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T13:15+0300

2023-10-01T13:15+0300

2023-10-01T13:15+0300

politika

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içişleri bakanlığı

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MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" ifadesini kullandı.Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah Emniyet Genel Müdürlüğünü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.Hain eylemin failleri olan iki teröristten birinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:Ankara'da terör saldırısıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yayın yasağı kararıÖte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" bilgisi verilmişti.

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devlet bahçeli, terör, terör örgütü, terör saldırısı, ankara, içişleri bakanlığı