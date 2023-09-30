https://sputniknews.com.tr/20230930/yilin-son-super-ayi-tahrani-aydinlatti-1075895718.html
Yılın son Süper Ay'ı Tahran'ı aydınlattı
Yılın son Süper Ay'ı Tahran'ı aydınlattı
'Hasat dolunayı' olarak da adlandırılan son Süper Ay, İran'ın başkenti Tahran semalarında görüntülendi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T11:10+0300
2023-09-30T11:10+0300
2023-09-30T11:10+0300
dünya
video
iran
tahran
süper ay
gece
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Süper Ay, Eylül ayının dolunayı sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaydır. Tipik bir dolunaya kıyasla gece gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görünür.Bu etki, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktada olmasından kaynaklanır.Süper Ay, tipik bir dolunaydan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünür.
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tahran
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Yılın son Süper Ay'ı Tahran'ı aydınlattı
Yılın son Süper Ay'ı Tahran'ı aydınlattı
2023-09-30T11:10+0300
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PT0M21S
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video, iran, tahran, süper ay, gece, видео
video, iran, tahran, süper ay, gece, видео
Yılın son Süper Ay'ı Tahran'ı aydınlattı
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'Hasat dolunayı' olarak da adlandırılan son Süper Ay, İran'ın başkenti Tahran semalarında görüntülendi.
Süper Ay, Eylül ayının dolunayı sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaydır. Tipik bir dolunaya kıyasla gece gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görünür.
Bu etki, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktada olmasından kaynaklanır.
Süper Ay, tipik bir dolunaydan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünür.