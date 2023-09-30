Yılın son Süper Ay'ı Tahran'ı aydınlattı

Süper Ay, Eylül ayının dolunayı sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaydır. Tipik bir dolunaya kıyasla gece gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görünür.



Bu etki, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktada olmasından kaynaklanır.



Süper Ay, tipik bir dolunaydan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünür.