https://sputniknews.com.tr/20230930/yeniden-refah-partili-kilic-bugunku-chp-ak-parti-iktidari-acisindan-olabilecek-en-iyi-sanstir-1075888607.html

Yeniden Refah Partili Kılıç: Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır

Yeniden Refah Partili Kılıç: Bugünkü CHP, AK Parti iktidarı açısından olabilecek en iyi şanstır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP'nin muhalefet görevini yerine getirmediğini söyleyerek, "Böyle bir muhalefetin Türkiye'ye katkısı... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T01:10+0300

2023-09-30T01:10+0300

2023-09-30T01:10+0300

türkiye

suat kılıç

yeniden refah partisi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

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Bolu'ya gelen Kılıç, Vali Erkan Kılıç'ı ziyaret etti. Büyükcami Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret eden Kılıç, esnafla bir araya geldi.Esnaf ziyaretlerinde sokağın bir numaralı gündeminin ekonomi olduğunun anlaşıldığını söyleyen Kılıç, "Milli Kaynak Paketleri"ne değinerek, şöyle devam etti:Yeniden Refah Partisinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ülke genelinde kendi adaylarıyla katılacağını aktaran Kılıç, belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliklerinde gençlere öncelik tanıyacaklarını anlattı.Kılıç, gençlere Yeniden Refah Partisinden aday olmayı, siyasete adım atmayı, bu güne kadar konuştukları için icraat zemini aramayı teklif ettiğini dile getirerek, "Yeniden Refah Partisi, 30 yaşına kadar kadın erkek tüm gençlerde adaylıkları tamamen ücretsiz kabul edecek" dedi.'CHP, muhalefet görevini yerine getirmemektedir'Yeniden Refah Partisinin hem iktidarın hem de muhalefetin yegane alternatifi olduğunu, CHP'nin muhalefet görevini yerine getirmediğini söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:Kılıç, yerel seçimlerde iddialı olduklarını, bütün imkanlarıyla seferber olacaklarını, halkla buluşacaklarını dile getirerek, "Teşkilatımıza düşen de bu buluşmanın öncüsü olmaktır, aracısı olmaktır, destekçisi olmaktır" dedi.Toplantının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunan Kılıç, daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Kılıç, basına kapalı yapılan il divan toplantısına katıldı.

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suat kılıç, yeniden refah partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti