Wuhan'da bulunan 'sürücüsüz hava treni' seferlerine başladı

Çin'in Wuhan kentinde geçen Çarşamba günü çekilen görüntüler, yeni bir orta ve düşük kapasiteli raylı taşıma sistemini gösteriyor.



Çin'in farklı şehirlerden çok sayıda yolcu bu hava trenini deneyimlemek için Wuhan'a geldi.



Saatte maksimum 60 kilometre hıza sahip olan sürücüsüz hava trenleri, teknoloji şirketlerinin merkezi olan Wuhan'daki Optik Vadisi'nde 10.5 kilometre uzunluğundaki bir hava yolunda hareket ediyor.



Hattın ilk aşamasında altı istasyon bulunuyor ve iki vagonlu araç en fazla 220 kişi alabiliyor.



İlk kez hava trenini kullanan bir yolcu yaptığı açıklamada, "hava trenine ilk bindiğimde biraz korkmuş olabilirim ama gerçekten üzerinde durduğumda yükseklik korkusu hissetmedim. Aksine kendimi çok heyecanlı hissettim," diye ifade etti.

