https://sputniknews.com.tr/20230930/uraloglu-kalkinma-yolu-projesinin-ne-zaman-bitecegini-acikladi-irakli-yetkililerle-gorustuk-1075909970.html

Uraloğlu, 'Kalkınma Yolu Projesi'nin ne zaman biteceğini açıkladı: 'Iraklı yetkililerle görüştük'

Uraloğlu, 'Kalkınma Yolu Projesi'nin ne zaman biteceğini açıkladı: 'Iraklı yetkililerle görüştük'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Iraklı yetkililerle Kalkınma Yolu Projesi'nin önündeki süreçlerin daha hızlı aşılabilmesi konusunu... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T19:03+0300

2023-09-30T19:03+0300

2023-09-30T19:03+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

irak

proje

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Bakan Uraloğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu."Aylardır çalıştırdığımız heyetlerimizi tekrar bir araya getirdik" diyen Bakan Uraloğlu, heyette yer alanların bir kısmının yarın da Bağdat'ta görüşmelere devam edeceğini kaydetti.Uraloğlu, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de yaptığı görüşmesine değinerek, "Irak'ta gerçekten bu işin bir an önce yapılması gerektiği yönündeki iradeyi yakından görme imkanına sahip olduk. Biz de aynı iradeye sahibiz. Bu, öncelikle iki ülkenin sonrasında da Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi dört ülkenin birincil derecede bu işe sahip çıkmasıyla başlamış olan bir süreç. Civar ülkelerden de bir katılım ve destek talebi olursa ona da kapılarımızın açık olduğunu değerlendirdik. Türkiye'de yapmamız gereken işler var, bir taraftan da onları yapıyoruz" şeklinde konuştu.'Tamamı 2028 yılında bitebilir diye öngörüyoruz'Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak topraklarında bin 200 kilometre uzunluğunda yapılması gereken işler olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye sınırlarındaki bölümün ise bin 600 - bin 700 kilometre civarında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

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abdulkadir uraloğlu, irak, proje