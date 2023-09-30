Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi

Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı”

ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz

Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi

ABD basını: Zelenskiy, Kanada'da SS tümeninin 98 yaşındaki eski bir askerini selamladı

Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor

Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti

Borrell, BM Genel Kurulundan sonra yakındı: Dünya kurallara göre oynamak istemiyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı

ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı

Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”

Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum

Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor

UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak

Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor

Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir

Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü

Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak

SESLİ HABER

Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”