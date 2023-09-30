https://sputniknews.com.tr/20230930/putinden-donbassin-rusya-ile-birlesme-gununde-rus-halkina-tebrik-1075888480.html

Putin’den ‘Donbass’ın Rusya ile Birleşme Günü’nde Rus halkına tebrik

Putin’den ‘Donbass’ın Rusya ile Birleşme Günü’nde Rus halkına tebrik

Rusya lideri Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya ile Yeniden Birleşme Günü dolaysıyla bir tebrik mesajı... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T01:03+0300

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rusya

vladimir putin

donbass

zaporojye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört yeni bölgenin Rusya ile birleşmesinin yıldönümü dolaysıyla yayınladığı video mesajı yayınlayarak Rusya vatandaşlarını kutladı.“Sevgili Rusya vatandaşları, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya ile Yeniden Birleşme Günü'nde sizleri kutluyorum” diyen Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:'Hedeflerimize kesinlikle ulaşacağız'Putin, Rusya'nın tarihi bölgelerinin canlandırılması ve sosyo-ekonomik kalkınması için geniş çaplı bir çalışmanın yapılması gerekeceğini ve bu hedeflere ulaşılacağını vurguladı:Putin "Donbass'ı savunarak Rusya'nın kendisini savunuyoruz, egemenlik ve manevi değerler için savaşıyoruz" dedi.Rus lider, bu haftanın başında, 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya ile yeniden birleşmesinin kutlanmasına ilişkin bir yasa imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230908/-putinden-donbassin-nazilerden-kurtulusunun-80-yildonumu-mesaji-fethedilemez-donbass-temizlendi-1075294438.html

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