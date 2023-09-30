https://sputniknews.com.tr/20230930/pazar-kenarinda-17-bin-500-liraya-satilik-kaldirim-dalga-gecildigini-sandim-1075907031.html

Pazar kenarında 17 bin 500 liraya satılık kaldırım: 'Dalga geçildiğini sandım'

Pazar kenarında 17 bin 500 liraya satılık kaldırım: 'Dalga geçildiğini sandım'

Antalya'da semt pazarlarının etrafındaki kaldırımlara tezgah kuran seyyar satıcıların bulundukları kaldırımı sahiplendikleri ve 2 bin lira ile 17 bin 500... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T17:12+0300

2023-09-30T17:12+0300

2023-09-30T17:25+0300

türkiye

satılık

kaldırım

pazar yeri

antalya

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Antalya'da merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde seyyar satıcıların tezgah açtıkları yerleri birbirlerine 2 bin liradan başlayarak 17 bin 500 liraya kadar birbirlerine devrettikleri belirtildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak Antalya dışından kendisine gelen seyyar satıcıların "Başkanım biz burayı 17 bin 500 liraya satın aldık” deyince kendisiyle dalga geçildiğini sandığını anlattı.Bucak, “Kaldırımı birbirlerine devir ediyorlar. 2 bin, 3 bin, 5 bine devredenler var, orayı benimsemişler kendi yerleri gibi. Esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Dışarıda seyyara denetim yok. İçerideki pazarı denetlemesi çok basit. Bu konunun çözülmesi için destek istiyoruz, kayıt altına alınsın. Kayıt yaptırsınlar, biz kendilerine yer gösterelim. Dışarıyı işgal etmesinler. Pazarın içinde yada o bölgede yangın, sağlık sorunu olsa ekipler geçemeyecek" dedi.Pazar esnafı Suat Ercan ise işlerinin kötü olduğunu ifade ederek, “Seyyarlara çalışıyoruz. Gelip pazarda bizden daha fazla iş yapıyor. Vergisi algısı yok. Benden daha fazla satış yapıyor. Bun bir önlem bulunsun” dedi. 30 yıldan beri sebze meyve sattığını dile getiren Muzayeddin Kaya “Bu seyyarlardan bıktık artık. Biz içeride vergimizi veriyoruz, adam dışarıya geliyor kaydı küreği yok biz mağdur oluyoruz. Satışlarımızı yüzde 60 yakın etkiliyor. Bizden yarısına satış yapıyor. Buna bir önlem alınsın. Herkes kayıt altına alınsın. Eşit satış olsun. Herkesin ekmeğini arasın” diye konuştu. İsa Çelik, pazarda uzun zamandır çorap sattığını belirterek, “Pazar bakımsız kirli. Her yer seyyar satıcı. Pazarın dışında da bir pazar var. Kepe sınırları içinde çok seyyar var. Seyyar satıcıların önüne geçilsin” dedi

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satılık, kaldırım, pazar yeri, antalya