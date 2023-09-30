https://sputniknews.com.tr/20230930/otoyolda-ilerleyen-otobusun-yanina-yildirim-dustu-1075896819.html

Otoyolda ilerleyen otobüsün yanına yıldırım düştü

Otoyolda ilerleyen otobüsün yanına yıldırım düştü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otoyolda ilerleyen bir otobüsün yanına düşen yıldırım, otobüstekiler tarafından kaydedildi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T11:29+0300

2023-09-30T11:29+0300

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yaşam

video

yıldırım

dolu

kastamonu

otobüs

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Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki yolcu etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.Yolcunun dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü.Görüntülerde, araçlardaki yolcuların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.

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Otoyolda ilerleyen otomobilin yanına yıldırım düştü Otoyolda ilerleyen otomobilin yanına yıldırım düştü 2023-09-30T11:29+0300 true PT0M09S

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video, yıldırım, dolu, kastamonu, видео, otobüs