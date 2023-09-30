https://sputniknews.com.tr/20230930/otoyolda-ilerleyen-otobusun-yanina-yildirim-dustu-1075896819.html
Otoyolda ilerleyen otobüsün yanına yıldırım düştü
Otoyolda ilerleyen otobüsün yanına yıldırım düştü
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otoyolda ilerleyen bir otobüsün yanına düşen yıldırım, otobüstekiler tarafından kaydedildi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T11:29+0300
2023-09-30T11:29+0300
2023-09-30T11:29+0300
yaşam
video
yıldırım
dolu
kastamonu
otobüs
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Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki yolcu etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.Yolcunun dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü.Görüntülerde, araçlardaki yolcuların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.
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Otoyolda ilerleyen otomobilin yanına yıldırım düştü
Otoyolda ilerleyen otomobilin yanına yıldırım düştü
2023-09-30T11:29+0300
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video, yıldırım, dolu, kastamonu, видео, otobüs
video, yıldırım, dolu, kastamonu, видео, otobüs
Otoyolda ilerleyen otobüsün yanına yıldırım düştü
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde otoyolda ilerleyen bir otobüsün yanına düşen yıldırım, otobüstekiler tarafından kaydedildi.
Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki yolcu etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.
Yolcunun dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü.
Görüntülerde, araçlardaki yolcuların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.