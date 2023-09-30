https://sputniknews.com.tr/20230930/mecliste-yeni-yasama-yili-basliyor-1075898488.html

Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor

Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı için yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T12:03+0300

2023-09-30T12:03+0300

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politika

meclis

yasama

recep tayyip erdoğan

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Meclis, 2.5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te açılacak.Erdoğan Meclis'e hitap edecekTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlenecek. Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonundaki resepsiyon, saat 19.30'da gerçekleştirilecek.Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.Genel Kurul, yeni yasama döneminin ilk mesaisini 3 Ekim Salı günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi, uluslararası sözleşmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye, Lübnan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin bulunması planlanıyor.Salı ve çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230925/meclis-baskani-kurtulmus-yeni-anayasa-fantezi-degil-ihtiyac-1075750428.html

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