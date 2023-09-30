https://sputniknews.com.tr/20230930/macaristan-isvecin-natoya-katilma-isteginden-suphe-duyuyor-1075866875.html

'Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılma isteğinden şüphe duyuyor'

'Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılma isteğinden şüphe duyuyor'

Macaristan, İsveçli yetkililerin davranışları nedeniyle Stockholm'ün NATO'ya katılma isteğinden şüphe duyuyor. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T00:10+0300

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nato

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isveç

gergely gulyas

nato üyeliği

stokholm

türkiye

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Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas, İsveçli politikacıların davranışlarının NATO üyeliğinin Stockholm için önemli olduğunu göstermediğini ve bu nedenle Macar parlamentosunun İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamamasının onlar için iyi bile olduğunu söyledi.Gulyas, bir brifingte kendisine yöneltilen, "Türkiye'nin kabul yönünde oy kullanması halinde Macaristan'ın tavrının ne olacak?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gulyas açıklamalarını, "Parlamentonun şu anda onay lehinde oy kullanmamasının İsveçliler için belki de daha iyi olduğunu" çünkü "sonucun oldukça şüpheli olacağını" sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230705/macaristan-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-turkiye-ile-birlikte-hareket-edecek-1073184371.html

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nato, macaristan, isveç, gergely gulyas, nato üyeliği, stokholm, türkiye