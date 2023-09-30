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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230930/kanada-genelkurmay-baskanligi-rusya-muhimmat-stoklarini-beklenenden-hizli-yeniliyor-1075899289.html
Kanada Genelkurmay Başkanlığı: Rusya mühimmat stoklarını beklenenden hızlı yeniliyor
Kanada Genelkurmay Başkanlığı: Rusya mühimmat stoklarını beklenenden hızlı yeniliyor
Kanada Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, Rusya'nın mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı doldurduğunu ifade etti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T21:59+0300
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Radio-Canada'nın haberine göre Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre, Rusya'nın mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı doldurduğunu kabul etti.Daha önce Kanada, Ukrayna'ya "NATO" mermileri ve birkaç savaş tankı teslim etmişti.Kanada'nın Şubat 2022'den bu yana ilave 155 milimetre kalibrelik mühimmat üretmediği belirtilirken General Eyre, Kanada'nın Ukrayna ile aynı oranda mühimmat kullanmak zorunda kalması halinde stoklarının birkaç gün içinde tükeneceğini belirtti.Radyo haberinde Eyre'in şu sözlerine yer verildi: "Bu durum giderek daha endişe verici bir hal alıyor çünkü Rusya'nın mühimmat ikmali olasılığını incelediğimizde bunun beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini görüyoruz."Eyre ayrıca Kanada'ya ait savaş tanklarının durumundan da şikayet etti. General'in açıklamasında yedek parça ve uzman eksikliği sebebiyle ülkede kalan tankların tamamının çalışır durumda olmadığının altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20230927/kanada-basbakani-trudeau-ukraynali-nazi-skandaliyla-ilgili-ozur-diledi-1075815968.html
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ukrayna, kanada, nato, rusya, tank, mühimmat, radio canada international
ukrayna, kanada, nato, rusya, tank, mühimmat, radio canada international

Kanada Genelkurmay Başkanlığı: Rusya mühimmat stoklarını beklenenden hızlı yeniliyor

21:59 30.09.2023
© Sputnik / Vitaly Belousov / Multimedya arşivine gidinKanada bayrak, Kanada'nın Rusya Büyükelçiliği
Kanada bayrak, Kanada'nın Rusya Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Vitaly Belousov
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Kanada Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, Rusya'nın mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı doldurduğunu ifade etti.
Radio-Canada'nın haberine göre Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre, Rusya'nın mühimmat stoklarını beklenenden daha hızlı doldurduğunu kabul etti.
Daha önce Kanada, Ukrayna'ya "NATO" mermileri ve birkaç savaş tankı teslim etmişti.
Kanada'nın Şubat 2022'den bu yana ilave 155 milimetre kalibrelik mühimmat üretmediği belirtilirken General Eyre, Kanada'nın Ukrayna ile aynı oranda mühimmat kullanmak zorunda kalması halinde stoklarının birkaç gün içinde tükeneceğini belirtti.
Radyo haberinde Eyre'in şu sözlerine yer verildi:
"Bu durum giderek daha endişe verici bir hal alıyor çünkü Rusya'nın mühimmat ikmali olasılığını incelediğimizde bunun beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini görüyoruz."
Eyre ayrıca Kanada'ya ait savaş tanklarının durumundan da şikayet etti. General'in açıklamasında yedek parça ve uzman eksikliği sebebiyle ülkede kalan tankların tamamının çalışır durumda olmadığının altı çizildi.
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