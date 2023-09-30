https://sputniknews.com.tr/20230930/istanbulda-sir-olum-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-stajyer-avukat-11-kattan-dustu-1075904054.html
İstanbul'da sır ölüm, doğum gününde hayatını kaybetti: Stajyer avukat 11. kattan düştü
İstanbul'da sır ölüm, doğum gününde hayatını kaybetti: Stajyer avukat 11. kattan düştü
Kartal'da stajyer avukat olan genç kız, çalıştığı plazanın 11. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın doğum günü olduğu... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T15:50+0300
2023-09-30T15:50+0300
2023-09-30T15:50+0300
türkiye
avukat
plaza
doğum günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075904142_0:74:437:319_1920x0_80_0_0_1022c8a1173bad2f9a543b8644f8c5f8.jpg
Kartal'da bulunan bir plazada hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından düştü.Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.Doğum gününde hayatını kaybettiPolis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230930/eski-esini-olduren-yazar-funda-demirin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075894506.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075904142_0:33:437:360_1920x0_80_0_0_77fa92e9220f9459e444f783984322fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avukat, plaza, doğum günü
avukat, plaza, doğum günü
İstanbul'da sır ölüm, doğum gününde hayatını kaybetti: Stajyer avukat 11. kattan düştü
Abone ol
Kartal'da stajyer avukat olan genç kız, çalıştığı plazanın 11. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın doğum günü olduğu belirlendi. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı.
Kartal'da bulunan bir plazada hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından düştü.
Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.
Doğum gününde hayatını kaybetti
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.