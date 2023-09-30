https://sputniknews.com.tr/20230930/istanbulda-sir-olum-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-stajyer-avukat-11-kattan-dustu-1075904054.html

İstanbul'da sır ölüm, doğum gününde hayatını kaybetti: Stajyer avukat 11. kattan düştü

İstanbul'da sır ölüm, doğum gününde hayatını kaybetti: Stajyer avukat 11. kattan düştü

Kartal'da stajyer avukat olan genç kız, çalıştığı plazanın 11. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın doğum günü olduğu... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T15:50+0300

2023-09-30T15:50+0300

2023-09-30T15:50+0300

türkiye

avukat

plaza

doğum günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075904142_0:74:437:319_1920x0_80_0_0_1022c8a1173bad2f9a543b8644f8c5f8.jpg

Kartal'da bulunan bir plazada hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından düştü.Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.Doğum gününde hayatını kaybettiPolis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230930/eski-esini-olduren-yazar-funda-demirin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075894506.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avukat, plaza, doğum günü