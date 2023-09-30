https://sputniknews.com.tr/20230930/istanbul-maltepede-avmde-yangin-1075894265.html

İstanbul Maltepe'de AVM'de yangın

İstanbul Maltepe'de AVM'de yangın

Maltepe'de sabahın erken saatlerinde bir AVM'de yangın meydana geldi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T10:24+0300

2023-09-30T10:24+0300

2023-09-30T10:24+0300

yaşam

video

maltepe

avm

yangın

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075894721_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_0bc6f2935a545d494674465184b3fee2.jpg

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir AVM'de saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, yemekhane bölümünde çıkan yangın sonrası AVM'nin dış cephesinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.Durumu fark eden AVM personelinin ihbarı üzerine olayını çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.

maltepe

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

İstanbul Maltepe'de AVM'de yangın İstanbul Maltepe'de AVM'de yangın 2023-09-30T10:24+0300 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, maltepe, avm, yangın, istanbul, видео