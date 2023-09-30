https://sputniknews.com.tr/20230930/gobeklitepe-ve-karahantepede-yeni-heykeller-bulundu-1075896024.html

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulundu

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk boyalı heykel, Karahantepe'de ise en gerçekçi insan heykellerinden... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T11:09+0300

2023-09-30T11:09+0300

2023-09-30T11:13+0300

yaşam

göbeklitepe

heykel

keşif

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni buluntular günyüzüne çıkıyor.Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler Projesi kapsamında, bu yıl 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda, son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.Bakanlıkça yürütülen kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe'nin "D yapısında" kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu.Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülen eser, döneminden bugüne uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, "H şeklinde" bir sembol, bir hilal, iki yılan ile üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde yer alıyor.Karahantepe'de gerçekçi insan heykeliKarahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında ise bir insan heykeli günyüzüne çıkarıldı.Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli, bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş bulundu.Ölü bir insanı çağrıştıran, kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda, duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230914/gobeklitepede-beton-kullanildigi-iddialarina-kazi-baskanindan-yanit-1075475311.html

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