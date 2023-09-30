https://sputniknews.com.tr/20230930/eski-cia-uzmani-johnson-ukrayna-rusya-ile-catismalarda-en-iyi-dokuz-tugayini-kaybetti-1075915321.html

Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti

Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti

Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna ordusunun Rus birlikleri ile girdiği çatışmalarda NATO’nun eğittiği en iyi dokuz tugayını kaybettiğini belirtti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T23:07+0300

2023-09-30T23:07+0300

2023-09-30T23:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

cia

larry johnson

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Eski CIA analisti ve blog yazarı Johnson, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus birlikleri ile girdiği çatışmalarda NATO ülkelerinin eğittiği en iyi dokuz tugayından yoksun kaldığını ifade etti.Johnson, “Ukrayna o kadar büyük bir insan gücü kaybına uğradı ki, ittifak tarafından eğitilen, yaklaşık 45-60 bin kişiden oluşan 12 tugayın dokuzu tamamen ortadan kayboldu, yok edildi” diye konuştu.Eski CIA analistinin değerlendirmesine göre, Batı'nın aynı sayıda yeni bir Ukrayna ordusu yetiştirmek için en az altı aya daha ihtiyacı olacak.Ukrayna ordusu dört aydır Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde karşı taarruz yürüterek Rus birlikleri ile çatışmalarda NATO ülkeleri tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları kullanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını açıklamıştı. Batılı askeri uzmanlar, özellikle de Ukrayna ordusunun ciddi kayıplara uğramasına neden olan Rus müstahkem bölgelerinin ve mayın döşenmiş arazilerin etkinliğine dikkat çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230930/rusya-ukrayna-ordusunun-zirhli-araclari-tasiyan-bir-treni-iskender-fuzeleri-ile-imha-edildi-1075914617.html

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