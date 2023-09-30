https://sputniknews.com.tr/20230930/epdkdan-deprem-bolgesinde-avans-odemelerini-erteleme-karari-1075893553.html
EPDK'dan deprem bölgesinde avans ödemelerini erteleme kararı
EPDK'dan deprem bölgesinde avans ödemelerini erteleme kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), afet bölgesi ilan edilen şehirlerde avans ödemelerini erteledi ve bu süre içerisinde piyasa işletmecisi ve... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T10:01+0300
2023-09-30T10:01+0300
2023-09-30T10:01+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
deprem
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.1 Ekim'de yürürlüğe girecekEPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.Söz konusu karar, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20230930/zamli-elektrik-tarifesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1075893110.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), deprem
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), deprem
EPDK'dan deprem bölgesinde avans ödemelerini erteleme kararı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), afet bölgesi ilan edilen şehirlerde avans ödemelerini erteledi ve bu süre içerisinde piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.
1 Ekim'de yürürlüğe girecek
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.
Söz konusu karar, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.