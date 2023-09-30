https://sputniknews.com.tr/20230930/dunyanin-en-korkunc-sesi-uretildi-1075897322.html
'Dünyanın en korkunç sesi' üretildi
'Dünyanın en korkunç sesi' üretildi
Bilim insanları, Aztek Ölüm Düdüğü'nün bir benzerini 3D baskı teknolojisi kullanarak yeniden üretti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T12:18+0300
2023-09-30T12:18+0300
2023-09-30T12:18+0300
dünya
aztek imparatorluğu
meksika
3d yazıcı
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Bilim insanlarına göre, dünyadaki en korkunç seslerden biri, Aztek Hava ve Rüzgar Tanrısı Ehecatl onuruna 'insan kurban edildiği' sırada çalındığı varsayılan bir Aztek Ölüm Düdüğü'nden çıkıyordu.İnsan kalıntılarıyla birlikte bulunan kafatası şeklindeki küçük bir eşya; ilk olarak ritüel eşyası olarak sınıflandırıldı ve uzun süre müzelerde sergilendi. Uzmanlardan birinin minyatür kafatasının deliğine üflemek aklına geldi ve üfledikten sonra bir kadının çığlığına benzeyen bir sesin ortaya çıktığı belirtildi.Binlerce yıl önce Aztekler tarafından kullanılan Aztek Ölüm Düdüğü, 3D baskı teknolojisi kullanılarak yeniden üretildi. Bu kopya, 1990'larda Meksika'da yapılan kazılarda bulunan, iyi korunmuş tek model temel alınarak yapıldı.Düdüğü çalan uzman, meslektaşlarının bu çığlığı duyunca ağlamaya başladıklarını, kendisinin de bir daha ölüm düdüğüne dokunmamaya yemin ettiğini belirtti.James Orgill, Action Lab adlı bir YouTube kanalındaki açıklamasında, "Bu ses dünyadaki en korkunç ses. İster inanın, ister inanmayın. Bu bir insan çığlığı değil. Ölüm düdüğünün yarattığı ses kalbinize korku salıyor" cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20200714/meksikada-aztek-sarayinin-kalintilari-bulundu-1042453607.html
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aztek imparatorluğu, meksika, 3d yazıcı
aztek imparatorluğu, meksika, 3d yazıcı
'Dünyanın en korkunç sesi' üretildi
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Bilim insanları, Aztek Ölüm Düdüğü'nün bir benzerini 3D baskı teknolojisi kullanarak yeniden üretti.
Bilim insanlarına göre, dünyadaki en korkunç seslerden biri, Aztek Hava ve Rüzgar Tanrısı Ehecatl onuruna 'insan kurban edildiği' sırada çalındığı varsayılan bir Aztek Ölüm Düdüğü'nden çıkıyordu.
İnsan kalıntılarıyla birlikte bulunan kafatası şeklindeki küçük bir eşya; ilk olarak ritüel eşyası olarak sınıflandırıldı ve uzun süre müzelerde sergilendi. Uzmanlardan birinin minyatür kafatasının deliğine üflemek aklına geldi ve üfledikten sonra bir kadının çığlığına benzeyen bir sesin ortaya çıktığı belirtildi.
Binlerce yıl önce Aztekler tarafından kullanılan Aztek Ölüm Düdüğü, 3D baskı teknolojisi kullanılarak yeniden üretildi. Bu kopya, 1990'larda Meksika'da yapılan kazılarda bulunan, iyi korunmuş tek model temel alınarak yapıldı.
Düdüğü çalan uzman, meslektaşlarının bu çığlığı duyunca ağlamaya başladıklarını, kendisinin de bir daha ölüm düdüğüne dokunmamaya yemin ettiğini belirtti.
James Orgill
, Action Lab adlı bir YouTube kanalındaki açıklamasında
, "Bu ses dünyadaki en korkunç ses. İster inanın, ister inanmayın. Bu bir insan çığlığı değil. Ölüm düdüğünün yarattığı ses kalbinize korku salıyor
" cümlelerine yer verdi.