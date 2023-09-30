https://sputniknews.com.tr/20230930/cumhuriyetin-100-yilina-mektup-kampanyasi-nedir-40-bin-mektup-ne-zaman-sahiplerine-ulastirilacak-1075909443.html

Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup Kampanyası nedir? 40 bin mektup ne zaman sahiplerine ulaştırılacak?

Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup Kampanyası nedir? 40 bin mektup ne zaman sahiplerine ulaştırılacak?

'Cumhuriyetin 100. Yılı'na Mektup Kampanyası' kapsamında 21 yıl önce yazılan 40 bin mektup sahiplerini bulacak. Peki kampanya ne zaman gerçekleşecek, 40 bin... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T18:50+0300

2023-09-30T18:50+0300

2023-09-30T18:50+0300

türkiye

mektup

ptt

kampanya

cumhuriyet

yıl

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PTT tarafından 21 yıl önce gerçekleştirilen, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında yazılan yaklaşık 40 bin mektup, 29 Ekim'de sahiplerine ulaştırılacak.Mektuplar sahiplerine nasıl gidecek? PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'nde, kampanya çerçevesinde oluşturulan tasnif komisyonuyla yaklaşık 40 bin mektup 29 Ekim'e kadar sahiplerine ulaştırılacak. Mektupların 16 Ekim'de illere gönderim süreci başlayacak.Kampanyaya katılanlar nelere dikkat etmeli?Kampanyaya katılanların, mektupların posta süreci başlamadan önce, gerekliyse adres güncellemelerini yapmaları gerekiyor. Güncelleme yapmak ya da mektuplarını geri almak isteyenler bu işlemlerini en geç 30 Eylül'e kadar PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek..Mektuplar için geri alma ya da adres değişiklikleri, ekinde kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri bulunan dilekçeyle göndericinin talebi üzerine gerçekleştirilecek. Güncelleme yapılmayan tüm mektuplar mevcuttaki adreslere teslim edilecek.Şu ana kadar yaklaşık 1000 adres güncellemesi yapılırken, 336 kişi mektubunun iadesini istedi. diye konuştu.Mektuplardan 195'inin alıcısı Cumhurbaşkanlığı makamı, farklı bakanlıklara gönderilen 46 mektup bulunuyor.

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