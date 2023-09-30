https://sputniknews.com.tr/20230930/buyuk-aile-platformu-lgbt-orgutlerinin-kapatilmasi-icin-tbmmye-dilekce-verdi-1075914007.html

Büyük Aile Platformu, LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye dilekçe verdi

Büyük Aile Platformu, LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye dilekçe verdi

Büyük Aile Platformu, 'LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerin kapatılmasına' ilişkin toplanılan 150 bin ıslak imzalı dilekçenin TBMM'ye gönderildiğini... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T21:50+0300

2023-09-30T21:50+0300

2023-09-30T21:51+0300

türkiye

lgbt

tbmm

dilekçe

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Büyük Aile Platformu tarafından yapılan açıklamada, TBMM'nin açılışıyla yeniden gündeme gelen anayasa değişikliğinin kanuni düzenlemeler ile de tahkim edilmesi istenirken, 150 bin ıslak imzalı dilekçenin Meclis'e verildiği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Serdar Eryılmaz, geçen yıl İstanbul Saraçhane'de 'LGBT Propaganda ve Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması' ile milletin haklı talebinin dile getirildiğini öne sürdü.Eryılmaz, "On binlerce aile ve yüzlerce sivil toplum kuruluşu, 17 Eylül'de 'Çocuklarımız, Ailemiz ve İnsanlık İçin' başlıklı Büyük Aile Buluşması'nda, haklı taleplerini ilgili taraflara, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur" ifadelerini kullandı.Serdar Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz" değerlendirmesini yaparak, taleplerini üç madde halinde şöyle sıraladı:Eryılmaz, vahim gidişe dur demek için TBMM'nin gündemine ailenin korunmasına dönük düzenlemelerin anayasa değişikliği teklifi ile alınmasının önemli olduğunu aktardı.Serdar Eryılmaz, 150 bin ıslak imzalı dilekçe ile talep edilen kanuni düzenlemelerin gerçekleşmesi için Meclis'te yer alan siyasi partilerle yoğun temaslarını sürdürerek konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

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