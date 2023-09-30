Beyaz Saray: ABD, Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekindiği için Ukrayna'yı destekliyor

"Bu ABD'nin ulusal güvenliği için önemli. Mesele Ukrayna'nın ne kadar toprak alabileceği değil, mesele Rusya'nın yeni bir saldırı sonucunda Ukrayna'nın diğer bölgelerinde toprak ele geçirip NATO'ya daha fazla baskı yapmamasını sağlamaktır ki bu da tarihin bize gösterdiği gibi ABD'yi çatışmanın içine çekmektedir."