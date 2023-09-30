https://sputniknews.com.tr/20230930/beyaz-saray-abd-rusyanin-nato-uzerindeki-baskisindan-cekindigi-icin-ukraynayi-destekliyor-1075894925.html
Beyaz Saray: ABD, Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekindiği için Ukrayna'yı destekliyor
Beyaz Saray: ABD, Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekindiği için Ukrayna'yı destekliyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Ukrayna'yı silahlandırmalarının sebenini Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekinmeleri... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T11:40+0300
2023-09-30T11:40+0300
2023-09-30T11:40+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekinen ABD'nin Ukrayna'yı desteklediğini söyledi.Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın açıklamasında Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmenin ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı olduğunun da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230927/eski-abd-deniz-piyadeleri-subayi-ukrayna-abd-icin-sadece-bir-piyon-1075817416.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, beyaz saray, amerika birleşik devletleri, jake sullivan, nato, rusya
Beyaz Saray: ABD, Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekindiği için Ukrayna'yı destekliyor
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Ukrayna'yı silahlandırmalarının sebenini Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekinmeleri olduğunu ifade etti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Rusya'nın NATO üzerindeki baskısından çekinen ABD'nin Ukrayna'yı desteklediğini söyledi.
"Bu ABD'nin ulusal güvenliği için önemli. Mesele Ukrayna'nın ne kadar toprak alabileceği değil, mesele Rusya'nın yeni bir saldırı sonucunda Ukrayna'nın diğer bölgelerinde toprak ele geçirip NATO'ya daha fazla baskı yapmamasını sağlamaktır ki bu da tarihin bize gösterdiği gibi ABD'yi çatışmanın içine çekmektedir."
Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın açıklamasında Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmenin ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı olduğunun da altını çizdi.