https://sputniknews.com.tr/20230930/antalyada-rus-turistleri-tasiyan-otobus-takla-atti-1-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1075913902.html
Antalya'da Rus turistleri taşıyan otobüs takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Antalya'da Rus turistleri taşıyan otobüs takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Antalya’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yapan Rusya Başkonsolosluğu, Rusya vatandaşı bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 Rusya vatandaşının... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T21:09+0300
2023-09-30T21:09+0300
2023-09-30T21:09+0300
dünya
antalya
rusya
rusya'nın antalya başkonsolosluğu
kaza
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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kundu bölgesinde meydana gelen trafik kazasında Rusya vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 4 Rusya vatandaşı ise yaralandı.Açıklamada, “30 Eylül'de Antalya'nın Kundu bölgesinde meydana gelen trafik kazası sonucu Rusya vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti. Çeşitli derecelerde yaralanan 4 Rusya vatandaşı daha Antalya’daki hastanelere sevk edildi (ikisi yoğun bakımda)” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Başkonsolosluk yetkililerinin kaza ile ilgili ayrıntıları araştırdığı ifade edildi.
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antalya, rusya, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, kaza
antalya, rusya, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, kaza
Antalya'da Rus turistleri taşıyan otobüs takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Antalya’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yapan Rusya Başkonsolosluğu, Rusya vatandaşı bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 Rusya vatandaşının da yaralandığını duyurdu.
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kundu bölgesinde meydana gelen trafik kazasında Rusya vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 4 Rusya vatandaşı ise yaralandı.
Açıklamada, “30 Eylül'de Antalya'nın Kundu bölgesinde meydana gelen trafik kazası sonucu Rusya vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti. Çeşitli derecelerde yaralanan 4 Rusya vatandaşı daha Antalya’daki hastanelere sevk edildi (ikisi yoğun bakımda)” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Başkonsolosluk yetkililerinin kaza ile ilgili ayrıntıları araştırdığı ifade edildi.