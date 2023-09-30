https://sputniknews.com.tr/20230930/antalyada-rus-turistleri-tasiyan-otobus-takla-atti-1-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1075913902.html

Antalya'da Rus turistleri taşıyan otobüs takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'da Rus turistleri taşıyan otobüs takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yapan Rusya Başkonsolosluğu, Rusya vatandaşı bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 Rusya vatandaşının... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T21:09+0300

2023-09-30T21:09+0300

2023-09-30T21:09+0300

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rusya'nın antalya başkonsolosluğu

kaza

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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kundu bölgesinde meydana gelen trafik kazasında Rusya vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 4 Rusya vatandaşı ise yaralandı.Açıklamada, “30 Eylül'de Antalya'nın Kundu bölgesinde meydana gelen trafik kazası sonucu Rusya vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti. Çeşitli derecelerde yaralanan 4 Rusya vatandaşı daha Antalya’daki hastanelere sevk edildi (ikisi yoğun bakımda)” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Başkonsolosluk yetkililerinin kaza ile ilgili ayrıntıları araştırdığı ifade edildi.

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antalya, rusya, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, kaza