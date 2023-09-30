https://sputniknews.com.tr/20230930/akomdan-istanbul-icin-saat-verdi-uyardi-mecbur-kalmadikca-trafige-cikmayin-1075897761.html

AKOM İstanbul için saat verdi, uyardı: 'Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın'

AKOM İstanbul için saat verdi, uyardı: 'Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın'

AKOM, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda saat 18.00'den itibaren saatte 100 kilogram ve üzeri yağış beklendiğini bildirdi. AKOM sürücülerin ve yayaların dikkatli... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T11:32+0300

2023-09-30T11:32+0300

2023-09-30T11:40+0300

türkiye

akom

istanbul

yağış

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Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. AKOM İstanbul için yeni uyarıda bulunarak saat 18.00'den itibaren saatte 100 kilogram ve üzeri yağış beklendiğini bildirdi.AKOM açıklamasında şunlara yer verildi:"İstanbul’da perşembe gününden itibaren etkili olan yağış bugün de devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması bekleniyor. Aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi."

https://sputniknews.com.tr/20230930/meteoroloji-istanbul-valiligi-ve-akomdan-pes-pese-uyari-17-il-icin-sari-kodlu-alarm-1075891637.html

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