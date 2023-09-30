https://sputniknews.com.tr/20230930/afad-duyurdu-bodrum-aciklarinda-deprem-1075900245.html

AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem

AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Bodrum’un bazı bölgelerinden de... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T12:56+0300

2023-09-30T12:56+0300

2023-09-30T13:07+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 12.38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.AFAD’dan edinilen bilgiye göre, Ege denizi açıklarındaki depremin derinliği 6.28 kilometre olarak kaydedildi.Deprem Bodrum’un bazı bölgelerinden de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/prof-dr-ahmet-ercandan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-istanbulun-dibinde-1075860595.html

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