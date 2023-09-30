https://sputniknews.com.tr/20230930/afad-duyurdu-bodrum-aciklarinda-deprem-1075900245.html
AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Bodrum’un bazı bölgelerinden de... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T12:56+0300
2023-09-30T12:56+0300
2023-09-30T13:07+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 12.38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.AFAD’dan edinilen bilgiye göre, Ege denizi açıklarındaki depremin derinliği 6.28 kilometre olarak kaydedildi.Deprem Bodrum’un bazı bölgelerinden de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230929/prof-dr-ahmet-ercandan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-istanbulun-dibinde-1075860595.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bodrum deprem, afad son depremler
bodrum deprem, afad son depremler
AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem
12:56 30.09.2023 (güncellendi: 13:07 30.09.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Bodrum’un bazı bölgelerinden de hissedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 12.38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD’dan edinilen bilgiye göre, Ege denizi açıklarındaki depremin derinliği 6.28 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem Bodrum’un bazı bölgelerinden de hissedildi.