ABD'de sel: New York'ta acil durum ilan edildi

ABD’nin New York şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle acil durum ilan edildi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

ABD’nin New York kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. New York Valisi Kathy Hochul, yüksek yağış oranının yol açtığı sel nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı.Yetkililer, New York’a bağlı Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island ve Long Island sakinlerine sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle New York’taki LaGuardia Havaalanı'na yapılacak tüm uçuşlar durdurulurken, Federal Havacılık İdaresi, havaalanındaki yakıt ikmal alanının ve havaalanına yakın erişim yollarının sular altında kaldığını duyurdu.

