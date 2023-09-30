https://sputniknews.com.tr/20230930/abdde-rapci-tupac-cinayetine-iliskin-27-yil-sonra-gozalti-1075901696.html

ABD’de 'rapçi Tupac cinayetine' ilişkin 27 yıl sonra gözaltı

ABD’de 'rapçi Tupac cinayetine' ilişkin 27 yıl sonra gözaltı

ABD'de rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle bağlantılı olarak çete üyesi 60 yaşındaki Duane Davis'in gözaltına alındığı açıklandı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T13:49+0300

2023-09-30T13:49+0300

2023-09-30T13:49+0300

dünya

tupac shakur

rap

abd

cinayet

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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’ta ünlü rapçi Tupac Shakur'un 1996 yılında öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski bir sokak çetesi lideri olduğu belirtilen Duane Davis’in cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.Savcılıktan yapılan açıklamada, Davis'in 1996'da 25 yaşındayken öldürülen Shakur'un "ölüm emrini veren" şahıs, "olay yerindeki lider" olduğu belirtildi.Davis'in söz konusu cinayette yer aldığına dair kendi itirafları ve çok sayıda farklı medya kuruluşuna verdiği röportajların bulunduğu ifade edildi.Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılacağı belirtilen Davis’in, cinayetin "yaşayan tek şüphelisi" olduğu vurgulandı.Polisin geçtiğimiz Temmuz ayında Tupac cinayeti soruşturmasıyla bağlantılı olarak Davis'in Las Vegas’taki evinde arama yaptığı öğrenildi.Eski bir sokak çetesinin lideri olan Davis'in, yeğeni Orlando Anderson'ın 7 Eylül 1996 gecesi bir otelde Shakur ile girdiği kavganın intikamını almak için cinayet emrini verdiği belirtiliyor.

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tupac shakur, rap, abd, cinayet