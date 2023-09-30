https://sputniknews.com.tr/20230930/abd-basini-pentagonun-almanyadaki-hastanesi-ukraynada-yaralanan-14-amerikaliyi-kabul-etti-1075908163.html

ABD basını: Pentagon’un Almanya'daki hastanesi Ukrayna'da yaralanan 14 Amerikalıyı kabul etti

ABD basını: Pentagon’un Almanya'daki hastanesi Ukrayna'da yaralanan 14 Amerikalıyı kabul etti

New York Times gazetesi, Pentagon’un Almanya’daki hastanesinin Ukrayna'da yaralanan ABD’li paralı askerleri kabul etmeye başladığını yazdı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T17:50+0300

2023-09-30T17:50+0300

2023-09-30T17:50+0300

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David Philipps ve Eric Schmitt imzalı New York Times gazetesinde yer alan yazıda, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Almanya’daki hastanesinin Ukrayna'dan tahliye edilen yaralı ABD’li ve diğer paralı askerleri tedavi altına almaya başladığı ifade edildi.Makalede, “ABD Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan tahliye edilen yaralı Amerikalıları ve diğer askerleri bölgesel Landstuhl Bölgesel Tıp Merkezi'nde sessizce tedavi etmeye başladı” ifadelerine yer verildi.Aralarında savaş gazilerinin de bulunduğu yüzlerce Amerikalının Ukrayna’da savaşmaya gittiklerine dikkat çeken yazarlar, “Bunların arasından kaç kişinin vurulduğu, top atışlarına kurban gittiği, mayınlara denk gelerek havaya uçtuğu ya da savaşta yaralandığı bilinmiyor. Şimdi Pentagon, aktif görevdeki Amerikan askerlerine sağladığı yardımın aynısını onlardan bazılarına da sunmak için devreye girmiş oldu” diye yazdı.Makalede ayrıca askeri hastanede 14 Amerikalının bulunduğu ifade edildi.

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