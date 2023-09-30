https://sputniknews.com.tr/20230930/a-milli-takimin-hayatta-olan-en-yasli-futbolcusu-galip-haktanir-yasamini-yitirdi-1075897113.html
A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır yaşamını yitirdi
A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır yaşamını yitirdi
TFF, A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T11:21+0300
2023-09-30T11:21+0300
2023-09-30T11:21+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
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A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır (102) yaşamını yitirdi.TFF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.5'i A Millî Takım, 1'i de B Millî Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır yaşamını yitirdi
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TFF, A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır (102) yaşamını yitirdi.
TFF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
5'i A Millî Takım, 1'i de B Millî Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.
Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."