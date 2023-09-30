https://sputniknews.com.tr/20230930/a-milli-takimin-hayatta-olan-en-yasli-futbolcusu-galip-haktanir-yasamini-yitirdi-1075897113.html

A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır yaşamını yitirdi

A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır yaşamını yitirdi

TFF, A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T11:21+0300

2023-09-30T11:21+0300

2023-09-30T11:21+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

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A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır (102) yaşamını yitirdi.TFF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.5'i A Millî Takım, 1'i de B Millî Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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