https://sputniknews.com.tr/20230930/9-ulkeye-yeni-buyukelci-atandi-bakan-fidan-buyukelcilik-yapacak-isimlere-gorevlerini-bildirdi--1075912791.html
Dokuz ülkeye yeni büyükelçi atandı: Bakan Fidan, büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini bildirdi
Dokuz ülkeye yeni büyükelçi atandı: Bakan Fidan, büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini bildirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T20:24+0300
2023-09-30T20:24+0300
2023-09-30T20:27+0300
türkiye
son dakika
büyükelçi
atama
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Erkan Özoral Bratislava Büyükelçiliği, Burhan Köroğlu Nuakşot Büyükelçiliği, Ahmet Demirok Aşkabat Büyükelçiliği, Cem Işık Minsk Büyükelçiliği, Emrullah İşler Riyad Büyükelçiliği, Can İncesu Librevil Büyükelçiliği, Tunca Özçuhadar Montevideo Büyükelçiliği, Mehmet Küçüksakallı Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.
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son dakika, büyükelçi, atama
son dakika, büyükelçi, atama
Dokuz ülkeye yeni büyükelçi atandı: Bakan Fidan, büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini bildirdi
20:24 30.09.2023 (güncellendi: 20:27 30.09.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi.
Buna göre Erkan Özoral Bratislava Büyükelçiliği, Burhan Köroğlu Nuakşot Büyükelçiliği, Ahmet Demirok Aşkabat Büyükelçiliği, Cem Işık Minsk Büyükelçiliği, Emrullah İşler Riyad Büyükelçiliği, Can İncesu Librevil Büyükelçiliği, Tunca Özçuhadar Montevideo Büyükelçiliği, Mehmet Küçüksakallı Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.