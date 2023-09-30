https://sputniknews.com.tr/20230930/9-ulkeye-yeni-buyukelci-atandi-bakan-fidan-buyukelcilik-yapacak-isimlere-gorevlerini-bildirdi--1075912791.html

Dokuz ülkeye yeni büyükelçi atandı: Bakan Fidan, büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini bildirdi

Dokuz ülkeye yeni büyükelçi atandı: Bakan Fidan, büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini bildirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T20:24+0300

2023-09-30T20:24+0300

2023-09-30T20:27+0300

türkiye

son dakika

büyükelçi

atama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/17/1075715158_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_a0a3a7019b8cdbd1a112f7560dc39ba9.jpg

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Erkan Özoral Bratislava Büyükelçiliği, Burhan Köroğlu Nuakşot Büyükelçiliği, Ahmet Demirok Aşkabat Büyükelçiliği, Cem Işık Minsk Büyükelçiliği, Emrullah İşler Riyad Büyükelçiliği, Can İncesu Librevil Büyükelçiliği, Tunca Özçuhadar Montevideo Büyükelçiliği, Mehmet Küçüksakallı Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, büyükelçi, atama