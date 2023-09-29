https://sputniknews.com.tr/20230929/yapay-zekalar-bir-gun-tek-baslarina-pr-calismasi-yurutebilecek-1075870453.html
Yapay zekalar bir gün tek başlarına PR çalışması yürütebilecek
Yapay zekalar bir gün tek başlarına PR çalışması yürütebilecek
Omg! İletişim Medya İlişkileri Direktörü Mustafa Boran’a göre, yapay zekalar bir gün PR krizlerini algılayıp basın bülteni açıklayacak seviyeye gelebilecek. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T13:45+0300
2023-09-29T13:45+0300
2023-09-29T13:45+0300
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Otonom sürüşten piyasa analizlerine, arama motorlarından uçuş simülasyonlarına kadar yapay zekalar her türlü uzmanlık gerektiren alanda öne çıkmaya başladı. İletişim ve pazarlama sektörlerinde de yapay zekaya verilen önem artıyor. "PR" olarak bilinen halkla ilişkiler, yani şirketlerin ve şahısların tanıtım, reklam ve imaj çalışmalarını yürüten alanda, yapay zeka kullanımı başladı.Omg! İletişim Medya İlişkileri Direktörü Mustafa Boran ile, yapay zekanın halkla ilişkiler alanındaki kullanımını konuştuk.“İnsanlar yüz yıldır basın bültenlerini kendileri yazıyordu. Artık yapay zeka kendisi yazabiliyor. Şimdilik üzerinden geçilmeden basına servis edilecek şekilde değil. ChatGPT bir sohbet yapay zekası olarak basın bülteni yazabiliyor fakat profesyonel seviyede değil. Zira özgün değil. İnsan dokunuşu ve marka dili yok. Bu yapay zekayı daha çok beslemek gerekiyor. Yani marka dilini yedirmek gerekiyor. O yüzden şimdilik kendimiz yazınca daha kısa sürüyor. İnsan gözü özgünlüğü arıyor. Hedef kitle bu özgünlüğü göremezse, güven inşa edilemiyor. Ben şu anlık yapay zekanın PR’da paradigma değişikliği yarattığını düşünmüyorum. Şimdi anlatacaklarım fütüristik gelecek. Benim yapay zekadan beklentim şu: Ben gece uyurken, sorumluluğumda olan markanın TikTok’taki bir video ile başlayan bir krizi olduğunu düşünelim. Ve bu video, Twitter gibi platformlarda yüksek takipçili hesaplar tarafından paylaşılıyor. Hayalimdeki yapay zeka, tüm monitörlük hizmetlerini kullanarak krizi algılıyor, benim daha önce oluşturduğum bültenlere ve marka sözcüsünün röportajlarına ulaşıp, krize cevap verecek bir bülten hazırlıyor. Ben uyandığımda yahut beni uyandırarak, krizden haberdar edecek ve bülteni paylaşmak için onay isteyecek. Tabii bu fütüristik bir hayal fakat olmayacak şey değil. Yeterli seviyede besleyip geliştirirsek, yapay zeka bu noktaya gelebilir.”
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Serhat Ayan
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radyo, radyo sputnik
Yapay zekalar bir gün tek başlarına PR çalışması yürütebilecek
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Omg! İletişim Medya İlişkileri Direktörü Mustafa Boran’a göre, yapay zekalar bir gün PR krizlerini algılayıp basın bülteni açıklayacak seviyeye gelebilecek.
Otonom sürüşten piyasa analizlerine, arama motorlarından uçuş simülasyonlarına kadar yapay zekalar her türlü uzmanlık gerektiren alanda öne çıkmaya başladı. İletişim ve pazarlama sektörlerinde de yapay zekaya verilen önem artıyor. "PR" olarak bilinen halkla ilişkiler, yani şirketlerin ve şahısların tanıtım, reklam ve imaj çalışmalarını yürüten alanda, yapay zeka kullanımı başladı.
Omg! İletişim Medya İlişkileri Direktörü Mustafa Boran ile, yapay zekanın halkla ilişkiler alanındaki kullanımını konuştuk.
“İnsanlar yüz yıldır basın bültenlerini kendileri yazıyordu. Artık yapay zeka kendisi yazabiliyor. Şimdilik üzerinden geçilmeden basına servis edilecek şekilde değil. ChatGPT bir sohbet yapay zekası olarak basın bülteni yazabiliyor fakat profesyonel seviyede değil. Zira özgün değil. İnsan dokunuşu ve marka dili yok. Bu yapay zekayı daha çok beslemek gerekiyor. Yani marka dilini yedirmek gerekiyor. O yüzden şimdilik kendimiz yazınca daha kısa sürüyor. İnsan gözü özgünlüğü arıyor. Hedef kitle bu özgünlüğü göremezse, güven inşa edilemiyor. Ben şu anlık yapay zekanın PR’da paradigma değişikliği yarattığını düşünmüyorum. Şimdi anlatacaklarım fütüristik gelecek. Benim yapay zekadan beklentim şu: Ben gece uyurken, sorumluluğumda olan markanın TikTok’taki bir video ile başlayan bir krizi olduğunu düşünelim. Ve bu video, Twitter gibi platformlarda yüksek takipçili hesaplar tarafından paylaşılıyor. Hayalimdeki yapay zeka, tüm monitörlük hizmetlerini kullanarak krizi algılıyor, benim daha önce oluşturduğum bültenlere ve marka sözcüsünün röportajlarına ulaşıp, krize cevap verecek bir bülten hazırlıyor. Ben uyandığımda yahut beni uyandırarak, krizden haberdar edecek ve bülteni paylaşmak için onay isteyecek. Tabii bu fütüristik bir hayal fakat olmayacak şey değil. Yeterli seviyede besleyip geliştirirsek, yapay zeka bu noktaya gelebilir.”