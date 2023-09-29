Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptallerine 78 milyon lira ceza

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Okullarda imamlar mı görevlendirilecek?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:45
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:15
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gezi davasında karar onandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İstanbul'da altyapı sorunu
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
15:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
15:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230929/ticaret-bakanligindan-siparis-iptallerine-78-milyon-ceza-1075862011.html
Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptallerine 78 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptallerine 78 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T09:48+0300
2023-09-29T09:59+0300
ekonomi
ticaret
ticaret bakanlığı
sipariş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/09/1045197054_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_13a06596da0d894d502e60bd30a7f2f3.jpg
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte yaşanmaya başlanan sipariş iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.2023 yılında gelen şikayetlerle birlikte 61 firmanın denetlendiği belirtilen açıklamada 44 firmaya toplam 78 milyon 530 bin lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:"Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam da 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası uygulanmıştır."
https://sputniknews.com.tr/20230927/bakan-bolat-2-el-otomobilde-yuzde-10-15-dususler-var-1075803075.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/09/1045197054_121:0:1621:1125_1920x0_80_0_0_399bb786a5af22f482177d877ccdc952.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ticaret, ticaret bakanlığı, sipariş
ticaret, ticaret bakanlığı, sipariş

Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptallerine 78 milyon lira ceza

09:48 29.09.2023 (güncellendi: 09:59 29.09.2023)
© AAposta - kargo
posta - kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte yaşanmaya başlanan sipariş iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.
2023 yılında gelen şikayetlerle birlikte 61 firmanın denetlendiği belirtilen açıklamada 44 firmaya toplam 78 milyon 530 bin lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam da 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası uygulanmıştır."
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
EKONOMİ
Bakan Bolat: 2. el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var
27 Eylül, 13:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала