https://sputniknews.com.tr/20230929/ticaret-bakanligindan-siparis-iptallerine-78-milyon-ceza-1075862011.html
Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptallerine 78 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptallerine 78 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T09:48+0300
2023-09-29T09:48+0300
2023-09-29T09:59+0300
ekonomi
ticaret
ticaret bakanlığı
sipariş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/09/1045197054_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_13a06596da0d894d502e60bd30a7f2f3.jpg
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte yaşanmaya başlanan sipariş iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.2023 yılında gelen şikayetlerle birlikte 61 firmanın denetlendiği belirtilen açıklamada 44 firmaya toplam 78 milyon 530 bin lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:"Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam da 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası uygulanmıştır."
https://sputniknews.com.tr/20230927/bakan-bolat-2-el-otomobilde-yuzde-10-15-dususler-var-1075803075.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/09/1045197054_121:0:1621:1125_1920x0_80_0_0_399bb786a5af22f482177d877ccdc952.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ticaret, ticaret bakanlığı, sipariş
ticaret, ticaret bakanlığı, sipariş
Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptallerine 78 milyon lira ceza
09:48 29.09.2023 (güncellendi: 09:59 29.09.2023) Abone ol
Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte yaşanmaya başlanan sipariş iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.
2023 yılında gelen şikayetlerle birlikte 61 firmanın denetlendiği belirtilen açıklamada 44 firmaya toplam 78 milyon 530 bin lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam da 78 milyon 530 bin 902 lira idari para cezası uygulanmıştır."