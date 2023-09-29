https://sputniknews.com.tr/20230929/tarim-bakani-duyurdu-destek-odemeleri-bugun-hesaplara-aktariliyor-1075866772.html
Tarım Bakanı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarım Bakanı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz."... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T12:33+0300
2023-09-29T12:33+0300
2023-09-29T12:33+0300
ekonomi
türkiye
tarım
destek
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.Bakan Yumaklı, "1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230827/tarim-ve-orman-bakanligindan-deniz-kaplumbagalarina-koruma-1074972773.html
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türkiye, tarım, destek
Tarım Bakanı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı, "1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." dedi.