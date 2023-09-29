https://sputniknews.com.tr/20230929/tarim-bakani-duyurdu-destek-odemeleri-bugun-hesaplara-aktariliyor-1075866772.html

Tarım Bakanı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım Bakanı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz."... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T12:33+0300

2023-09-29T12:33+0300

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ekonomi

türkiye

tarım

destek

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.Bakan Yumaklı, "1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230827/tarim-ve-orman-bakanligindan-deniz-kaplumbagalarina-koruma-1074972773.html

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