https://sputniknews.com.tr/20230929/rusyanin-kursk-ve-kaluga-bolgelerinde-11-iha-imha-edildi-1075862580.html
Rusya'nın Kursk ve Kaluga bölgelerinde 11 İHA imha edildi
Rusya'nın Kursk ve Kaluga bölgelerinde 11 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kursk ve Kaluga bölgelerinde Ukrayna'ya ait 11 İHA'nın vurulduğunu duyurdu. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T10:03+0300
2023-09-29T10:03+0300
2023-09-29T10:03+0300
ukrayna krizi
iha
insansız hava aracı (iha)
kiev
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Kiev'e bağlı güçler Rusya topraklarındaki tesisleri İHA'larla hedef almaya, Rus savunma sistemleri de bu İHA'ları hedefine varmadan vurmaya devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi akamete uğratıldı.Rus hava savunma araçları, Kursk Bölgesi semalarında 10, Kaluga Bölgesi üzerindeyse 1 İHA'yı etkisiz hale getirdi.5 yerleşim birimi ve 1 hastanede elektrik kesintisiKursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna'ya ait İHA'nın 2 patlayıcı attığını ve bunların trafo merkezine isabet ettiğini açıkladı.Starovoyt, 5 yerleşim yeri ve 1 hastanede elektrik kesintisi yaşandığını, itfaiye birimlerinin olay yerine intikal ettiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230928/rusya-rus-hava-uzay-kuvvetleri-idlibdeki-teror-hedeflerini-vurdu-1075853349.html
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iha, insansız hava aracı (iha), kiev
iha, insansız hava aracı (iha), kiev
Rusya'nın Kursk ve Kaluga bölgelerinde 11 İHA imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kursk ve Kaluga bölgelerinde Ukrayna'ya ait 11 İHA'nın vurulduğunu duyurdu.
Kiev'e bağlı güçler Rusya topraklarındaki tesisleri İHA'larla hedef almaya, Rus savunma sistemleri de bu İHA'ları hedefine varmadan vurmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi akamete uğratıldı.
Rus hava savunma araçları, Kursk Bölgesi semalarında 10, Kaluga Bölgesi üzerindeyse 1 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
5 yerleşim birimi ve 1 hastanede elektrik kesintisi
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna'ya ait İHA'nın 2 patlayıcı attığını ve bunların trafo merkezine isabet ettiğini açıkladı.
Starovoyt, 5 yerleşim yeri ve 1 hastanede elektrik kesintisi yaşandığını, itfaiye birimlerinin olay yerine intikal ettiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.