https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-2024-yilinda-brics-donem-baskanligini-devralacak-1075863748.html

Rusya, 2024 yılında BRICS dönem başkanlığını devralacak

Rusya, 2024 yılında BRICS dönem başkanlığını devralacak

Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko, 9. BRICS Parlamenter Forumu'na katılarak BRICS hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T13:05+0300

2023-09-29T13:05+0300

2023-09-29T13:05+0300

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Rusya Federasyon Konsey Başkanı Matviyenko BRICS parlamentolarının uluslararası ilişkiler komiteleri başkanları düzeyinde bir toplantı yapılmasını önerdi.'Rusya, 2024 yılında örgütün dönem başkanlığını devralacak'9. BRICS Parlamenter Forumu katılımcılarına gönderdiği video mesajında, "Moskova'da 11 BRICS ülkesinin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin başkanları düzeyinde bir toplantı düzenlemeyi öneriyoruz ve bu parlamenterlerin gençlik ve kadın gündemi üzerine ortak çalışmalarını sürdürmelerini bekliyoruz" sözlerine yer verdi.Petersburg'da ilk kez 2020 yılında BRICS ülkelerinin genç parlamenterleri forumunun düzenlendiğini hatırlatan Matviyenko, "Bu kez dönem başkanlığımız, Mart 2024'te Soçi'de düzenlenecek olan Dünya Gençlik Festivali ile aynı zamana denk geliyor" dedi.Yeni BRICS ülkelerine destek çağrısıRusya Federasyonu Konseyi Başkanı Matviyenko, BRICS ülkelerinden meslektaşlarını, işbirliğinin yasal çerçevesine ilişkin istişareler de dahil olmak üzere, birliğin altı yeni üye ülkesine azami destek sağlamaya çağırdı.9. BRICS Parlamenter Forumu konuşmasında Matviyenko, 1 Ocak'ta BRICS'e katılacak olan altı ülke ile benzer düşünen yeni ülkelerimize azami yardım ve destek sağlamak üzere aktif bir şekilde hazırlandıklarını belirterek bu çalışmaların yasal çerçeveye ilişkin istişareler de dahil olmak üzere, tüm parlamento camiasının aktif katılımı olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.Buna ek olarak Meclis Başkanı, BRICS Dönem Başkanlığı sırasında Rusya'nın, BRICS'in ve parlamento bileşeninin rolünü ve otoritesini daha da güçlendirmek için tüm ortaklarla en yapıcı şekilde işbirliği yapacağını belirtti.BRICS Parlamenter Forumu 2024'te St. Petersburg'da gerçekleştirilecekMatvienko, BRICS Parlamenter Forumu'nun, Kazan'daki BRICS Zirvesi ile bağlantılı olarak 2024 sonbaharında St. Petersburg'da düzenlenecek. Söz konusu tarihlerin diplomatik kanallar aracılığıyla meslektaşlarla kararlaştırılacağını da söylerine ekledi.2024'te BRICS'te parlamenterler tarafından tartışılacak konular belirlendiFederasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi sloganı altında yürütüleceğini söyledi.Matviyenko'ya göre Rusya dönem başkanlığının programı şu ana kadar yaklaşık 200 etkinlik içeriyor. Matviyenko, "Yasa koyucular bu çalışmanın dışında kalamazlar, burada parlamenter çizgide önemli bir yere sahipler" dedi.Matviyenko ayrıca toplantılarda BRICS ülkelerinin daha ileri düzeyde ekonomik kalkınması için fırsatlar ve 2025 yılına kadar Ekonomik Ortaklık Stratejisi'nin uygulanmasının ele alınacağının da dile getirdi.Konsey Başkanı Matviyenko'nun açıklamasında, "BRICS çerçevesinde tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi, dolarsızlaştırma, ulusal para birimlerine geçiş ve karşılıklı ödemeler için yasal düzeyde gerekli tüm koşulların yaratılmaya devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz" sözleri dikkat çekti. Matviyenko bu bağlamda, Kuzey-Güney koridoru da dahil olmak üzere lojistik ve kıtalararası güzergahların geliştirilmesine büyük önem vermeyi planladıklarının da altını çizdi.Diğer konularda da konuların konuşulacağını belirten Konsey Başkanı terörizm, aşırıcılık ve uluslararası suçlarla da mücadelenin bu toplantılarda mevzu bahis edileceğini belirtti. Tüm bunlara ek olarak bilimsel ve insani işbirliği alanlarında da işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Matviyenko, "Ayrıca sağlık ve nükleer tıp, eğitim ve bilim, adil teknoloji transferi, dijital ekonominin geliştirilmesi, yapay zeka ve dünyanın kültürel mirasının korunması ve çoğaltılması alanlarında ortaklık için parlamenter desteği güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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