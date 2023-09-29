https://sputniknews.com.tr/20230929/rus-baris-gucu-daglik-karabagdaki-siviller-icin-12-tonluk-insani-yardim-kargosu-teslim-etti-1075864210.html
Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'daki siviller için 12 tonluk insani yardım kargosu teslim etti
Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'daki siviller için 12 tonluk insani yardım kargosu teslim etti
Rus barış gücü askeri personelleri Dağlık Karabağ'ın Hankendi kentinde bulunan siviller için gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerini içeren insani yardım... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T11:28+0300
2023-09-29T11:28+0300
2023-09-29T11:28+0300
dünya
video
rus barış gücü
insani yardım
dağlık karabağ
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü askeri personellerinin Dağlık Karabağ'ın Hankendi şehrinde yer alan siviller için yardım malzemelerinin getirildiğini duyurdu.Rus barış gücü askeri personellerinin ulaştırdığı yardım malzemelerinde içme suyu, ekmek ve bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.
dağlık karabağ
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Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'daki siviller için 12 tonluk insani yardım kargosu teslim etti
Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'daki siviller için 12 tonluk insani yardım kargosu teslim etti
2023-09-29T11:28+0300
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PT1M56S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, rus barış gücü, insani yardım, dağlık karabağ, видео
video, rus barış gücü, insani yardım, dağlık karabağ, видео
Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'daki siviller için 12 tonluk insani yardım kargosu teslim etti
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Rus barış gücü askeri personelleri Dağlık Karabağ'ın Hankendi kentinde bulunan siviller için gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerini içeren insani yardım kargosu ulaştırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü askeri personellerinin Dağlık Karabağ'ın Hankendi şehrinde yer alan siviller için yardım malzemelerinin getirildiğini duyurdu.
Rus barış gücü askeri personellerinin ulaştırdığı yardım malzemelerinde içme suyu, ekmek ve bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.