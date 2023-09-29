https://sputniknews.com.tr/20230929/putinden-ukraynalilarin-rusyaya-girisini-kolaylastiran-kararname-1075877395.html
Putin'den Ukraynalıların Rusya'ya girişini kolaylaştıran kararname
Putin'den Ukraynalıların Rusya'ya girişini kolaylaştıran kararname
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya kimlik belgeleri ve pasaportlarıyla vizesiz olarak giriş yapabilmesini öngören... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T17:41+0300
2023-09-29T17:41+0300
2023-09-29T17:42+0300
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vladimir putin
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Rusya lideri Putin, Donbass ve Ukrayna topraklarında devam eden çatışmalardan dolayı Rusya'ya gitmesi gereken Ukrayna vatandaşları için sınırdan geçişi basitleştirdi.Putin'in imzaladığı kararnameye göre Ukrayna vatandaşları, kimlik belgeleri veya pasaport, denizci kimliği veya uçak mürettebat belgesiyle Rusya sınırından geçiş yapabilecek.Belgelerinin geçerlilik süresi dolan Ukraynalılar da, Rusya'dan sınırdaş ülkelere geçiş yapmamak kaydıyla sınırdan geçerek Rusya topraklarına girebilecek.Çocuklar ise doğum belgesi veya yasal vasisinin pasaportuyla Rusya'ya kabul edilecek.Ukraynalılar, Rusya'dan ayrılırken de aynı belgelerle sınırda işlemlerini yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-basini-ukrayna-batidan-iran-suriye-ve-rusyayi-vurabilecek-fuze-istedi-1075817096.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna
Putin'den Ukraynalıların Rusya'ya girişini kolaylaştıran kararname
17:41 29.09.2023 (güncellendi: 17:42 29.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya kimlik belgeleri ve pasaportlarıyla vizesiz olarak giriş yapabilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Rusya lideri Putin, Donbass ve Ukrayna topraklarında devam eden çatışmalardan dolayı Rusya'ya gitmesi gereken Ukrayna vatandaşları için sınırdan geçişi basitleştirdi.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre Ukrayna vatandaşları, kimlik belgeleri veya pasaport, denizci kimliği veya uçak mürettebat belgesiyle Rusya sınırından geçiş yapabilecek.
Belgelerinin geçerlilik süresi dolan Ukraynalılar da, Rusya'dan sınırdaş ülkelere geçiş yapmamak kaydıyla sınırdan geçerek Rusya topraklarına girebilecek.
Çocuklar ise doğum belgesi veya yasal vasisinin pasaportuyla Rusya'ya kabul edilecek.
Ukraynalılar, Rusya'dan ayrılırken de aynı belgelerle sınırda işlemlerini yapabilecek.