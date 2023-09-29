https://sputniknews.com.tr/20230929/putinden-talimat-harekatta-gorev-yapan-herkes-esit-sosyal-guvencelere-sahip-olmali-1075868039.html
Putin'den talimat: Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı
Putin'den talimat: Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta görev yapan tüm kişilerin eşit sosyal güvencelere sahip olması gerektiğini ifade etti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T12:53+0300
2023-09-29T12:53+0300
2023-09-29T12:55+0300
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vladimir putin
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Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Yevkurov ve Savunma Bakanlığı çalışanı Andrey Troşev'le Kremlin'de bir görüşme yaptı.Görüşmede Rusya'da Anavatan Koruyucuları Vakfı kurulduğunu anımsatan Putin, "Birçok kez söyledim ve bir kez daha tekrar etmek istiyorum; askeri görevleri yerine getirmekte veya getirmiş olan kişinin statüsünden bağımsız olarak sosyal garantiler herkes için tamamen eşit olmalıdır" dedi.Putin, Rusya için kişinin hangi statüde savaştığının ve anavatanı koruduğunun fark etmediğinin altını çizdi.Gönüllü birliklerin durumu konuşulduTroşev'in başta özel askeri harekat bölgesinde olmak üzere çeşitli askeri görevleri yerine getirebilecek gönüllü birlikler kurma çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Putin, Rus askeri yetkilinin çatışmalarda bir yıldan daha uzun süre görev aldığını ve askeri çalışmaların en iyi şekilde sürmesi için hangi sorunların makul sürede çözülmesi gerektiğini bildiğini ifade etti.Rusya lideri, Savunma Bakanlığı temsilcileriyle harekat bölgesindeki gönüllü birliklerin durumunu ele alacaklarını kaydetti.Daha önce Emekli Albay Troşev'in uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yerine geçeceği öne sürülmüştü. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Troşev'in halihazırda Savunma Bakanlığı'nda çalıştığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230928/cecen-lider-kadirovla-gorusen-putin-ozel-harekattaki-evlatlarimiz-cesurca-ve-kahramanca-savasiyor-1075839825.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
Putin'den talimat: Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı
12:53 29.09.2023 (güncellendi: 12:55 29.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta görev yapan tüm kişilerin eşit sosyal güvencelere sahip olması gerektiğini ifade etti.
Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Yevkurov ve Savunma Bakanlığı çalışanı Andrey Troşev'le Kremlin'de bir görüşme yaptı.
Görüşmede Rusya'da Anavatan Koruyucuları Vakfı kurulduğunu anımsatan Putin, "Birçok kez söyledim ve bir kez daha tekrar etmek istiyorum; askeri görevleri yerine getirmekte veya getirmiş olan kişinin statüsünden bağımsız olarak sosyal garantiler herkes için tamamen eşit olmalıdır" dedi.
Putin, Rusya için kişinin hangi statüde savaştığının ve anavatanı koruduğunun fark etmediğinin altını çizdi.
Gönüllü birliklerin durumu konuşuldu
Troşev'in başta özel askeri harekat bölgesinde olmak üzere çeşitli askeri görevleri yerine getirebilecek gönüllü birlikler kurma çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Putin, Rus askeri yetkilinin çatışmalarda bir yıldan daha uzun süre görev aldığını ve askeri çalışmaların en iyi şekilde sürmesi için hangi sorunların makul sürede çözülmesi gerektiğini bildiğini ifade etti.
Rusya lideri, Savunma Bakanlığı temsilcileriyle harekat bölgesindeki gönüllü birliklerin durumunu ele alacaklarını kaydetti.
Daha önce Emekli Albay Troşev'in uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yerine geçeceği öne sürülmüştü. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Troşev'in halihazırda Savunma Bakanlığı'nda çalıştığını açıklamıştı.