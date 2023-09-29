Putin'den talimat: Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Okullarda imamlar mı görevlendirilecek?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:45
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:15
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gezi davasında karar onandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İstanbul’u sağanak vurdu, altyapı sorunu dikkat çekti
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Atatürk büstüne çirkin saldırı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
15:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
15:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230929/putinden-talimat-harekatta-gorev-yapan-herkes-esit-sosyal-guvencelere-sahip-olmali-1075868039.html
Putin'den talimat: Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı
Putin'den talimat: Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta görev yapan tüm kişilerin eşit sosyal güvencelere sahip olması gerektiğini ifade etti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T12:53+0300
2023-09-29T12:55+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075844575_0:269:3059:1990_1920x0_80_0_0_43fb36f6e02fff4da48b6daa6f4c30da.jpg
Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Yevkurov ve Savunma Bakanlığı çalışanı Andrey Troşev'le Kremlin'de bir görüşme yaptı.Görüşmede Rusya'da Anavatan Koruyucuları Vakfı kurulduğunu anımsatan Putin, "Birçok kez söyledim ve bir kez daha tekrar etmek istiyorum; askeri görevleri yerine getirmekte veya getirmiş olan kişinin statüsünden bağımsız olarak sosyal garantiler herkes için tamamen eşit olmalıdır" dedi.Putin, Rusya için kişinin hangi statüde savaştığının ve anavatanı koruduğunun fark etmediğinin altını çizdi.Gönüllü birliklerin durumu konuşulduTroşev'in başta özel askeri harekat bölgesinde olmak üzere çeşitli askeri görevleri yerine getirebilecek gönüllü birlikler kurma çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Putin, Rus askeri yetkilinin çatışmalarda bir yıldan daha uzun süre görev aldığını ve askeri çalışmaların en iyi şekilde sürmesi için hangi sorunların makul sürede çözülmesi gerektiğini bildiğini ifade etti.Rusya lideri, Savunma Bakanlığı temsilcileriyle harekat bölgesindeki gönüllü birliklerin durumunu ele alacaklarını kaydetti.Daha önce Emekli Albay Troşev'in uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yerine geçeceği öne sürülmüştü. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Troşev'in halihazırda Savunma Bakanlığı'nda çalıştığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230928/cecen-lider-kadirovla-gorusen-putin-ozel-harekattaki-evlatlarimiz-cesurca-ve-kahramanca-savasiyor-1075839825.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075844575_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_50fb56b449b2c8a79dd3865ede89c492.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin

Putin'den talimat: Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı

12:53 29.09.2023 (güncellendi: 12:55 29.09.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatta görev yapan tüm kişilerin eşit sosyal güvencelere sahip olması gerektiğini ifade etti.
Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Yevkurov ve Savunma Bakanlığı çalışanı Andrey Troşev'le Kremlin'de bir görüşme yaptı.

Görüşmede Rusya'da Anavatan Koruyucuları Vakfı kurulduğunu anımsatan Putin, "Birçok kez söyledim ve bir kez daha tekrar etmek istiyorum; askeri görevleri yerine getirmekte veya getirmiş olan kişinin statüsünden bağımsız olarak sosyal garantiler herkes için tamamen eşit olmalıdır" dedi.

Putin, Rusya için kişinin hangi statüde savaştığının ve anavatanı koruduğunun fark etmediğinin altını çizdi.

Gönüllü birliklerin durumu konuşuldu

Troşev'in başta özel askeri harekat bölgesinde olmak üzere çeşitli askeri görevleri yerine getirebilecek gönüllü birlikler kurma çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Putin, Rus askeri yetkilinin çatışmalarda bir yıldan daha uzun süre görev aldığını ve askeri çalışmaların en iyi şekilde sürmesi için hangi sorunların makul sürede çözülmesi gerektiğini bildiğini ifade etti.

Rusya lideri, Savunma Bakanlığı temsilcileriyle harekat bölgesindeki gönüllü birliklerin durumunu ele alacaklarını kaydetti.
Daha önce Emekli Albay Troşev'in uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yerine geçeceği öne sürülmüştü. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Troşev'in halihazırda Savunma Bakanlığı'nda çalıştığını açıklamıştı.
Vladimir Putin- Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
DÜNYA
Çeçen lider Kadirov'la görüşen Putin: Özel harekattaki evlatlarımız cesurca ve kahramanca savaşıyor
Dün, 15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала