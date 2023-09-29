https://sputniknews.com.tr/20230929/pendikte-asiri-yagistan-istinat-duvari-araclarin-uzerine-coktu-kurtarma-calismasi-suruyor-1075861717.html
Pendik'te aşırı yağıştan istinat duvarı araçların üzerine çöktü: Sıkışan sürücü kurtarıldı
Pendik'te aşırı yağıştan istinat duvarı araçların üzerine çöktü: Sıkışan sürücü kurtarıldı
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T09:36+0300
2023-09-29T09:36+0300
2023-09-29T10:28+0300
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pendik
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İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pendik'te bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.6 kişi kurtarıldıİhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ekipler araçta sıkışan 1 kişiyi de kurtardı.
https://sputniknews.com.tr/20230929/meteorolojiden-saganagin-vurdugu-istanbul-icin-yeni-uyari-4-gun-surecek-kuvvetli-olacak-1075856752.html
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Pendik'te aşırı yağıştan istinat duvarı araçların üzerine çöktü: Sıkışan sürücü kurtarıldı
09:36 29.09.2023 (güncellendi: 10:28 29.09.2023) Abone ol
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Pendik'te bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.
Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.
6 kişi kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler araçta sıkışan 1 kişiyi de kurtardı.