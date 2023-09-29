https://sputniknews.com.tr/20230929/pendikte-asiri-yagistan-istinat-duvari-araclarin-uzerine-coktu-kurtarma-calismasi-suruyor-1075861717.html

Pendik'te aşırı yağıştan istinat duvarı araçların üzerine çöktü: Sıkışan sürücü kurtarıldı

Pendik'te aşırı yağıştan istinat duvarı araçların üzerine çöktü: Sıkışan sürücü kurtarıldı

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T09:36+0300

2023-09-29T09:36+0300

2023-09-29T10:28+0300

türkiye

pendik

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İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pendik'te bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.6 kişi kurtarıldıİhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ekipler araçta sıkışan 1 kişiyi de kurtardı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/meteorolojiden-saganagin-vurdugu-istanbul-icin-yeni-uyari-4-gun-surecek-kuvvetli-olacak-1075856752.html

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