https://sputniknews.com.tr/20230929/pakistanda-avukat-ve-senator-canli-yayinda-tekme-tokat-kavga-etti-1075862051.html
Pakistan’da avukat ve senatör canlı yayında tekme tokat kavga etti
Pakistan’da avukat ve senatör canlı yayında tekme tokat kavga etti
Pakistan’da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) senato... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T09:53+0300
2023-09-29T09:53+0300
2023-09-29T09:53+0300
video
pakistan
canlı yayın
kavga
dünya
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Pakistan’da Express News adlı televizyon kanalında canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan’a saldırdı.Birbirine giren ikili stüdyoda bulunanlar tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı.
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Pakistan’da avukat ve senatör canlı yayında tekme tokat kavga etti
Pakistan’da avukat ve senatör canlı yayında tekme tokat kavga etti
2023-09-29T09:53+0300
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video, pakistan, canlı yayın, kavga, видео
video, pakistan, canlı yayın, kavga, видео
Pakistan’da avukat ve senatör canlı yayında tekme tokat kavga etti
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Pakistan’da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.
Pakistan’da Express News adlı televizyon kanalında canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.
Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan’a saldırdı.
Birbirine giren ikili stüdyoda bulunanlar tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı.