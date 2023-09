https://sputniknews.com.tr/20230929/meksika-sinirina-giden-musktan-abdli-siyasetcilere-ukrayna-serzenisi-1075867706.html

Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi

Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi

İş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Tony Gonzales ile göçmen yoğunluğunun yaşandığı ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Sınırdaki... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

Musk, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas'taki sınır geçiş noktalarının başında gelen Eagle Pass'i ziyaret ettiğini sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla duyurdu.Ziyaret sırasında ABD'li siyasetçilerin Meksika sınırındaki sorunları görmezden geldiğini vurgulayan Musk, "Neden her iki partiden bu kadar çok ABD'li siyasetçi Ukrayna sınırındaki durumdan Meksika sınırından 100 kat daha fazla endişe duyuyor?" diye sordu.'Göçmen dostuyum'Kendisinin de Güney Afrika'dan gelen bir göçmen olduğunu ve dolayısıyla göçmen dostu olduğunu söyleyen Musk, "Yasal bir göçmenlik sistemiyle çalışkan, dürüst ve ABD'ye katkıda bulunacak herkesin ülkeye girmesine izin verilmesini gerektiğini düşünüyorum" dedi.Kanunları çiğneyenlerin ülkeye alınmaması gerektiğini kaydeden Musk, New York'taki düzensiz göçmen krizine de dikkati çekerek "(Düzensiz göç konusunda) Bir şeyler yapmazsak, New York'ta gördüğümüz gibi kamu hizmetlerinde bir çöküş yaşayacağız" yorumunu paylaştı.

