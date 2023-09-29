https://sputniknews.com.tr/20230929/mardinde-dugun-konvoyuyla-yol-kesen-magandalar-defalarca-kez-havaya-ates-acti-1075865516.html
Mardin’de düğün konvoyuyla yol kesen 'magandalar' defalarca kez havaya ateş açtı
Mardin’de düğün konvoyuyla yol kesen 'magandalar' defalarca kez havaya ateş açtı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılan düğün konvoyunda magandalar, uzun namlulu ve tabancayla havaya defalarca ateş açtı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T11:54+0300
2023-09-29T11:54+0300
2023-09-29T11:54+0300
yaşam
video
mardin
maganda
düğün konvoyu
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Mardin'in Midyat-Beyazsu mevkiinde yol kesen maganda, düğün konvoyunu durdurup yanındakilerle birlikte önce tabancayla daha sonra uzun namlulu ile defalarca havaya doğru ateş açtı.
mardin
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Mardin’de düğün konvoyuyla yol kesen 'magandalar' defalarca kez havaya ateş açtı
Mardin’de düğün konvoyuyla yol kesen 'magandalar' defalarca kez havaya ateş açtı
2023-09-29T11:54+0300
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PT0M54S
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video, mardin, maganda, düğün konvoyu, видео
video, mardin, maganda, düğün konvoyu, видео
Mardin’de düğün konvoyuyla yol kesen 'magandalar' defalarca kez havaya ateş açtı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılan düğün konvoyunda magandalar, uzun namlulu ve tabancayla havaya defalarca ateş açtı.
Mardin'in Midyat-Beyazsu mevkiinde yol kesen maganda, düğün konvoyunu durdurup yanındakilerle birlikte önce tabancayla daha sonra uzun namlulu ile defalarca havaya doğru ateş açtı.