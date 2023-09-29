https://sputniknews.com.tr/20230929/kremlinden-karabagdaki-rus-baris-gucunun-akibetine-iliskin-aciklama-1075876072.html

Kremlin'den Karabağ'daki Rus barış gücünün akıbetine ilişkin açıklama

Kremlin'den Karabağ'daki Rus barış gücünün akıbetine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lağvedilmesi sonrası bölgedeki Rus barış gücünün akıbetinin Moskova ve Bakü... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T17:17+0300

2023-09-29T17:17+0300

2023-09-29T17:17+0300

dünya

rusya

dmitriy peskov

karabağ

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Gazetecilerle günlük basın toplantısı için bir araya gelen Peskov, Dağlık Karabağ'da yönetimin el değiştirmesi sonrası Rus barış gücünün akıbetine dair açıklama yaptı.Kremlin Sözcüsü, resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesi bağlamında Rus barış gücünü nasıl bir gelecek beklediğinin sorulması üzerine "Şu anda Azerbaycan topraklarında bulunan misyondan bahsettiğimiz için bu soruya kimsenin cevap vermesi pek mümkün değil. Bu, Azerbaycan tarafıyla yapacağımız görüşmenin konusu olacak" yanıtını verdi.'Ulaşım ağlarıyla ilgili çalışmaların süreceğini umuyoruz'Resmen tanınmayan yönetimin varlığını sona erdirmesiyle bağlantılı olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının güncelliğine ilişkin soruya da cevap veren Peskov, "Bölgede (Güney Kafkasya) ulaşım ağları ve lojistiğin geliştirilmesine yönelik planlar var. Bu Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya için son derece önemli. Bu çalışmaların devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalanması meselesinin güncelliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/ermenistandan-rusya-turkiye-ve-azerbaycana-karabag-suclamasi-1075874859.html

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