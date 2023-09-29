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İtalya Başbakanı Meloni'den Almanya'ya tepki: Başkalarının sınırında dayanışma gösteremezsiniz
İtalya Başbakanı Meloni'den Almanya'ya tepki: Başkalarının sınırında dayanışma gösteremezsiniz
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya'nın Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonu yapan sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeye devam... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T22:35+0300
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İtalya ile Almanya arasında son günlerde düzensiz göç konusu üzerinden yaşanan gerginlik devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) liderlerinin Malta'nın başkenti Valetta'da bir araya geldiği zirveye katılan Meloni, burada İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.Meloni, göç konusunun ana gündem maddesi olduğu MED9 Zirvesi'nde bu konuya ilişkin pozisyonlarını açıkladıklarını ifade ederek "Bana öyle geliyor ki bu meseleyi ciddiyetle ve somut biçimde, hızlı şekilde ele alma arzusu var. Hem kendim bu durumu nasıl gördüğümü hem de İtalya'nın maruz kaldığı etkiyi aktardım. Buradaki ülkeler tarafından tamamen paylaşılan bir yakınlaşma çerçevesinde görüşme bunun etrafında dönüyor" diye konuştu.Almanya'nın Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan STK'leri destekleme kararı, ardından Akdeniz'de İtalyan arama-kurtarma bölgesi içinde Almanya'dan 10 kadar STK'nin bulunmasına değinen Meloni, "Alman hükümetinin tutumunu anlıyorum ama eğer, STK kurallarında geriye dönmek istiyorlarsa o zaman biz de göçmenleri kurtaran STK gemisi, hangi ülkenin bayrağını taşıyorsa göçmenleri de o ülkenin karşılamasına dair bir değişiklik öneriyoruz. Diğerlerinin tutumlarını anlıyorum ama başkalarının sınırında dayanışma gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.Meloni, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB içişleri bakanları toplantısında görüşülen ve İtalya'nın süre istemesi nedeniyle üzerinde uzlaşılamayan yeni "Göç ve İltica Anlaşması"na da ilişkin şunları kaydetti:Başbakan Meloni ayrıca, Tunus ile AB arasında 16 Temmuz’da imzalanan düzensiz göçle mücadele ve ticaret alanlarında imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde öngörülen AB yardımının ilk diliminin gelecek hafta Tunus'a gönderileceğini de belirtti.Bu arada, Meloni, MED9 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir görüşme de yaptı.Roma-Berlin hattında gerginlikAlmanya, İtalya'nın özellikle 11-17 Eylül haftasında Lampedusa Adası'nda göçmen kriziyle karşı karşıya olduğu sırada, Roma yönetiminin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle göçmenleri gönüllü olarak kabul etme anlaşmasını askıya almıştı.Bu kararın ardından İtalya'nın tepkisini çeken bir adım daha atan Almanya, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'leri mali açıdan destekleme kararı aldığını duyurmuştu.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 23 Eylül'de Alman mevkidaşı Olaf Sholz'a bu karardan "şaşkınlık" duyduğunu ifade eden bir mektup göndermişti.İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu konuyu görüşmek üzere 28 Eylül'de Berlin'de bir araya gelmiş, ortak basın toplantısında Tajani; insan hayatının kurtarılmasının önemli olduğunu ve kimsenin STK’lere karşı olmadığını ancak ülkesinin 'yasa dışı göçmenleri çeken bir mıknatıs' haline gelmemesi gerektiğini söylemişti.Baerbock da ülkesinin bugün Brüksel'deki toplantıda son birkaç saat içinde yapılan yoğun müzakerelerde bazı noktaları uzlaşmaya dahil ettiğini doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/italyada-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-41-kisi-oldu-1074497464.html
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giorgia meloni, italya, almanya, avrupa, göçmen, kaçak göçmen, avrupa birliği, avrupa birliği, olaf scholz
giorgia meloni, italya, almanya, avrupa, göçmen, kaçak göçmen, avrupa birliği, avrupa birliği, olaf scholz

İtalya Başbakanı Meloni'den Almanya'ya tepki: Başkalarının sınırında dayanışma gösteremezsiniz

22:35 29.09.2023 (güncellendi: 22:39 29.09.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya'nın Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonu yapan sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeye devam etmesi halinde, kurtardığı kişileri Almanya'ya götürmesi gerektiğini ifade ederek "Başkalarının sınırında dayanışma gösteremezsiniz" dedi.
İtalya ile Almanya arasında son günlerde düzensiz göç konusu üzerinden yaşanan gerginlik devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) liderlerinin Malta'nın başkenti Valetta'da bir araya geldiği zirveye katılan Meloni, burada İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Meloni, göç konusunun ana gündem maddesi olduğu MED9 Zirvesi'nde bu konuya ilişkin pozisyonlarını açıkladıklarını ifade ederek "Bana öyle geliyor ki bu meseleyi ciddiyetle ve somut biçimde, hızlı şekilde ele alma arzusu var. Hem kendim bu durumu nasıl gördüğümü hem de İtalya'nın maruz kaldığı etkiyi aktardım. Buradaki ülkeler tarafından tamamen paylaşılan bir yakınlaşma çerçevesinde görüşme bunun etrafında dönüyor" diye konuştu.
Almanya'nın Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan STK'leri destekleme kararı, ardından Akdeniz'de İtalyan arama-kurtarma bölgesi içinde Almanya'dan 10 kadar STK'nin bulunmasına değinen Meloni, "Alman hükümetinin tutumunu anlıyorum ama eğer, STK kurallarında geriye dönmek istiyorlarsa o zaman biz de göçmenleri kurtaran STK gemisi, hangi ülkenin bayrağını taşıyorsa göçmenleri de o ülkenin karşılamasına dair bir değişiklik öneriyoruz. Diğerlerinin tutumlarını anlıyorum ama başkalarının sınırında dayanışma gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.
Meloni, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB içişleri bakanları toplantısında görüşülen ve İtalya'nın süre istemesi nedeniyle üzerinde uzlaşılamayan yeni "Göç ve İltica Anlaşması"na da ilişkin şunları kaydetti:
"Dün Şansölye (Olaf) Scholz ile görüştüm. Almanya bazı değişikliklerle geldi. Özellikle de STK'lerle ilgili olan bizim için geriye dönüş anlamına geliyor. Bu nedenle süre istedik. Dün (Göç ve İltica Anlaşması'nın onaylanması) böyle bir karar veremezdik."
Başbakan Meloni ayrıca, Tunus ile AB arasında 16 Temmuz’da imzalanan düzensiz göçle mücadele ve ticaret alanlarında imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde öngörülen AB yardımının ilk diliminin gelecek hafta Tunus'a gönderileceğini de belirtti.
Bu arada, Meloni, MED9 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir görüşme de yaptı.

Roma-Berlin hattında gerginlik

Almanya, İtalya'nın özellikle 11-17 Eylül haftasında Lampedusa Adası'nda göçmen kriziyle karşı karşıya olduğu sırada, Roma yönetiminin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle göçmenleri gönüllü olarak kabul etme anlaşmasını askıya almıştı.
Bu kararın ardından İtalya'nın tepkisini çeken bir adım daha atan Almanya, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'leri mali açıdan destekleme kararı aldığını duyurmuştu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 23 Eylül'de Alman mevkidaşı Olaf Sholz'a bu karardan "şaşkınlık" duyduğunu ifade eden bir mektup göndermişti.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu konuyu görüşmek üzere 28 Eylül'de Berlin'de bir araya gelmiş, ortak basın toplantısında Tajani; insan hayatının kurtarılmasının önemli olduğunu ve kimsenin STK’lere karşı olmadığını ancak ülkesinin 'yasa dışı göçmenleri çeken bir mıknatıs' haline gelmemesi gerektiğini söylemişti.
Baerbock da ülkesinin bugün Brüksel'deki toplantıda son birkaç saat içinde yapılan yoğun müzakerelerde bazı noktaları uzlaşmaya dahil ettiğini doğrulamıştı.
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