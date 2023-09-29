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İstanbulluları ilgilendiriyor: AKOM saat vererek uyardı
İstanbulluları ilgilendiriyor: AKOM saat vererek uyardı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sürüyor. AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi.Açıklamada perşembe öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında farklı ilçelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir'e düştü.AKOM'dan yeni uyarı da yapıldı. Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.Hafta sonu hava nasıl olacak?İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece azalması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/meteorolojiden-saganagin-vurdugu-istanbul-icin-yeni-uyari-4-gun-surecek-kuvvetli-olacak-1075856752.html
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İstanbulluları ilgilendiriyor: AKOM saat vererek uyardı

13:34 29.09.2023 (güncellendi: 13:39 29.09.2023)
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sürüyor. AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi.
Açıklamada perşembe öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında farklı ilçelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir'e düştü.
AKOM'dan yeni uyarı da yapıldı. Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece azalması bekleniyor.
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
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Meteoroloji'den sağanağın vurduğu İstanbul için yeni uyarı: 4 gün sürecek, kuvvetli olacak
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