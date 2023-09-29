https://sputniknews.com.tr/20230929/iran-uzaya-ucuncu-askeri-uydusunu-gonderdi-tehdit-ve-yaptirimlar-faydasiz-oldugunun-kaniti-1075871844.html
İran uzaya üçüncü askeri uydusunu gönderdi: 'Tehdit ve yaptırımların faydasız olduğunun kanıtı'
İran uzaya üçüncü askeri uydusunu gönderdi: 'Tehdit ve yaptırımların faydasız olduğunun kanıtı'
İran, Nur-3 adlı uydunun yörüngeye başarılı bir şekilde ulaştığını açıkladı. Uydu, askeri istihbarat toplama ve güvenlik amaçlarıyla kullanılacak. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T14:49+0300
2023-09-29T14:49+0300
2023-09-29T14:54+0300
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, uzay yörüngesine gönderilen üçüncü yerli uydu olan Nur-3'ün yörüngeye yerleştiğini açıkladı. Qased adlı taşıyıcı roketle yörüngüye fırlatılan uydu, yer küreye 450 kilometre mesafe uzaklığa yerleştirildi. Uydunun askeri istihbarat toplama ve İran'ın güvenliği sağlamak için uzaya gönderildiği belirtildi.Reisi, son nesil teknoloji ile donatılıp gönderilen uydunun bir 'milli başarı' olduğunu söyleyerek İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan yaptırımların faydasız olduğunu kanıtladıklarını belirtti. Reisi, şunları söyledi:Devrim Muhafızları çarşamba günü yaptığı açıklamada Nur-3'ün askeri istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunacağını doğruladı ve ülkenin Mart 2024'teki İran Yeni Yılı'ndan önce 'yörüngede bir uydu takımyıldızı' oluşturmak için iki uzay aracı daha fırlatmayı planladığını söyledi.İran iki adet uydu daha göndermişti İlki 2009'da olmak üzere önceden gönderilen Nur-1 ve Nur-2 uyduları, askeri istihbarat konusunda önemli işler başarmıştı. İran bu uyduları kullanarak 2020 ve 2022'de ABD'nin Basra Körfezi'ndeki üslerinin ayrıntılı görüntülerini yayınlamıştı. Müslüman ülkeler arasında ilk uzaya uydu gönderen ülke olan İran, hem askeri hem sivil uzay çalışmalar konularında çoğu ülkeye göre ileri seviyede yer alıyor. İran ayrıca uzay konusunda Rusya ile kapsamlı çalışmalar düzenliyor. 2022 yılında Rusya'nın taşıyıcı roketi ile İran uzaya sivil faaliyetler için kullanılacak Hayyam adında bir uydu daha göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230926/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-telefonda-gorustu-1075775108.html
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iran, iran devrim muhafızları, iran nükleer anlaşması
iran, iran devrim muhafızları, iran nükleer anlaşması
İran uzaya üçüncü askeri uydusunu gönderdi: 'Tehdit ve yaptırımların faydasız olduğunun kanıtı'
14:49 29.09.2023 (güncellendi: 14:54 29.09.2023) Abone ol
İran, Nur-3 adlı uydunun yörüngeye başarılı bir şekilde ulaştığını açıkladı. Uydu, askeri istihbarat toplama ve güvenlik amaçlarıyla kullanılacak.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, uzay yörüngesine gönderilen üçüncü yerli uydu olan Nur-3'ün yörüngeye yerleştiğini açıkladı. Qased adlı taşıyıcı roketle yörüngüye fırlatılan uydu, yer küreye 450 kilometre mesafe uzaklığa yerleştirildi. Uydunun askeri istihbarat toplama ve İran'ın güvenliği sağlamak için uzaya gönderildiği belirtildi.
Reisi, son nesil teknoloji ile donatılıp gönderilen uydunun bir 'milli başarı' olduğunu söyleyerek İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan yaptırımların faydasız olduğunu kanıtladıklarını belirtti. Reisi, şunları söyledi:
"İran'a ait Nur-3 uydusunun üretilmesi ve İran'a ait Qased uydu taşıyıcısı kullanılarak Dünya'dan 450 km uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirilmesi, tehdit ve yaptırımların genç bilim adamlarımızın İslami İran'ın ilerlemesi ve mükemmelleşmesi yönündeki kararlılıkları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin uzay endüstrisinin, İran Uzay Örgütü'nün ve özellikle Devrim Muhafızları'nın uzay uzmanlarının çabalarını tebrik ediyorum. Ayrıca, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile İran Uzay Örgütü'nü uzay endüstrisinin geçmişte olduğundan daha hızlı büyümesinin önünü açmaya çağırıyorum"
Devrim Muhafızları çarşamba günü yaptığı açıklamada Nur-3'ün askeri istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunacağını doğruladı ve ülkenin Mart 2024'teki İran Yeni Yılı'ndan önce 'yörüngede bir uydu takımyıldızı' oluşturmak için iki uzay aracı daha fırlatmayı planladığını söyledi.
İran iki adet uydu daha göndermişti
İlki 2009'da olmak üzere önceden gönderilen Nur-1 ve Nur-2 uyduları, askeri istihbarat konusunda önemli işler başarmıştı. İran bu uyduları kullanarak 2020 ve 2022'de ABD'nin Basra Körfezi'ndeki üslerinin ayrıntılı görüntülerini yayınlamıştı.
Müslüman ülkeler arasında ilk uzaya uydu gönderen ülke olan İran, hem askeri hem sivil uzay çalışmalar konularında çoğu ülkeye göre ileri seviyede yer alıyor. İran ayrıca uzay konusunda Rusya ile kapsamlı çalışmalar düzenliyor. 2022 yılında Rusya'nın taşıyıcı roketi ile İran uzaya sivil faaliyetler için kullanılacak Hayyam adında bir uydu daha göndermişti.