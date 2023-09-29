https://sputniknews.com.tr/20230929/fransiz-basini-abrams-tanklarini-imha-etmek-zor-degil-1075833186.html
Fransız basını: Abrams tanklarını imha etmek zor değil
Fransız basını: Abrams tanklarını imha etmek zor değil
Fransız basınında çıkan bir haberde, Abrams tanklarının motorlarının bakımlarının düzgün yapılmaması halinde etkisiz hale geldikleri bilgisi paylaşıldı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T00:33+0300
2023-09-29T00:33+0300
2023-09-29T00:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
abrams tankı
beyaz saray
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
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Eski Leclerc tank taburu komutanı Jan Boivin, ABD menşeili Abrams tanklarının bakımının çok zor olduğunu ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceklerini söyledi.Boivin açıklamasında, "Amerikan tankının asıl dezavantajı, yüksek düzeyde bakım ve malzeme desteği gerektirmesidir. Türbin bakımı, dizel motor bakımına göre çok daha fazla eğitimli personel gerektirir" sözlerine yer verdi.Haberde ayrıca ABD'li General Mark Hertling'in Abrams tankının motorlarının yanlış kullanılması halinde patlayabileceğini doğruladığı cümlelere de yer verildi.Fransız subay Boivin, tankın operasyonel kabiliyeti açısından bir diğer önemli sorununun mühimmat paketinin sızdırma ihtimalinin yüksek oluşu olduğuna işaret ederek mermi depolama alanının başarılı bir şekilde vurulursa tankın patlayabileceğine vurgu yaptı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden ilk Abrams tanklarının önümüzdeki hafta Ukrayna'ya ulaşacağını söylemişti. Beyaz Saray toplam 31 aracın teslim edileceği sözünü vermişti. Medyada çıkan haberlere göre göre ilk parti 10 araçtan oluşacak. Eylül ayı başında Pentagon ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne seyreltilmiş uranyum mermileri gönderileceğini ve bunların Abrams teslimatı sırasında teslim edileceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230901/pentagon-abrams-tanklarinin-basarisi-ukraynalilarin-kararliligina-bagli-1075115826.html
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ukrayna ordusu, abrams tankı, beyaz saray, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna ordusu, abrams tankı, beyaz saray, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
Fransız basını: Abrams tanklarını imha etmek zor değil
00:33 29.09.2023 (güncellendi: 00:34 29.09.2023) Abone ol
Fransız basınında çıkan bir haberde, Abrams tanklarının motorlarının bakımlarının düzgün yapılmaması halinde etkisiz hale geldikleri bilgisi paylaşıldı.
Eski Leclerc tank taburu komutanı Jan Boivin, ABD menşeili Abrams tanklarının bakımının çok zor olduğunu ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceklerini söyledi.
Boivin açıklamasında, "Amerikan tankının asıl dezavantajı, yüksek düzeyde bakım ve malzeme desteği gerektirmesidir. Türbin bakımı, dizel motor bakımına göre çok daha fazla eğitimli personel gerektirir" sözlerine yer verdi.
Haberde ayrıca ABD'li General Mark Hertling'in Abrams tankının motorlarının yanlış kullanılması halinde patlayabileceğini doğruladığı cümlelere de yer verildi.
Fransız subay Boivin, tankın operasyonel kabiliyeti açısından bir diğer önemli sorununun mühimmat paketinin sızdırma ihtimalinin yüksek oluşu olduğuna işaret ederek mermi depolama alanının başarılı bir şekilde vurulursa tankın patlayabileceğine vurgu yaptı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden ilk Abrams tanklarının önümüzdeki hafta Ukrayna'ya ulaşacağını söylemişti. Beyaz Saray toplam 31 aracın teslim edileceği sözünü vermişti. Medyada çıkan haberlere göre göre ilk parti 10 araçtan oluşacak. Eylül ayı başında Pentagon ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne seyreltilmiş uranyum mermileri gönderileceğini ve bunların Abrams teslimatı sırasında teslim edileceğini duyurmuştu.