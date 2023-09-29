https://sputniknews.com.tr/20230929/erdogan-ileri-teknolojiyi-10-bin-kilometre-otede-arayanlari-teknofeste-davet-ediyorum-1075871534.html
Erdoğan: Gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların, nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz
Erdoğan: Gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların, nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hepimiz... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T14:25+0300
2023-09-29T14:25+0300
2023-09-29T14:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
izmir
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230927/savunma-sanayii-baskani-gorgun-teknofest-genclerimizdeki-zihinsel-degisimi-baslatma-cabasidir-1075818644.html
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recep tayyip erdoğan, izmir, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, izmir, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların, nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz
14:25 29.09.2023 (güncellendi: 14:46 29.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hepimiz görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İleri teknolojiyi 10 bin kilometre ötede arayanları TEKNOFEST'e davet ediyorum.
Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum.
Koltuk kavgalarına bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri büyük kazanç olacak.
TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor.
Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hepimiz görüyoruz.
ABD ziyaretimizde Tesla'yı ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik.
İzmirli'nin iradesini çantada keklik sananların işi zor.