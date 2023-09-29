https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-ersoydan-altin-portakal-aciklamasi--tavrimiz-basindan-beri-cok-net--1075864866.html

Bakan Ersoy'dan 'Altın Portakal' açıklaması: Tavrımız başından beri çok net

Bakan Ersoy'dan 'Altın Portakal' açıklaması: Tavrımız başından beri çok net

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Festivalde... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T11:33+0300

2023-09-29T11:33+0300

2023-09-29T11:33+0300

yaşam

altın portakal

mehmet nuri ersoy

kültür ve turizm bakanlığı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden 'Kanun Hükmü' belgeseli nedeniyle çekilme kararı sonrası Altın Portakal yönetimi belgeseli ikinci defa festival seçkisinden çıkarmıştı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili “Bu konuyla ilgili bakanlığımızın tavrı başından beri çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/bakanligin-cekilmesi-sonrasi-altin-portakaldan-kanun-hukmu-belgesi-karari--1075859708.html

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altın portakal, mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı