https://sputniknews.com.tr/20230929/avrupanin-en-eski-ayakkabisi-ispanyada-bir-magarada-bulundu-1075881008.html

Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanya'da bir mağarada bulundu

Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanya'da bir mağarada bulundu

İspanya'nın güneyinde bir mağarada 19. yüzyılda bulunan tarihi ayakkabılara yeni yapılan inceleme sonucu, otlardan yapılmış sandaletlerin yaklaşık 6 bin yıllık... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T19:24+0300

2023-09-29T19:24+0300

2023-09-29T19:24+0300

dünya

ispanya

endülüs

endülüs

ayakkabı

antika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072615942_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_e049a94c6122ffc3d7dc077c4528f92c.jpg

İspanya'nın güneyinde özerk bölge olan Endülüs'te 19. yüzyılda madenciler tarafından keşfedilen 'Cueva de los Murcielagos' mağarasında bulunan eşyaların tarihine ilişkin yeni araştırma yapıldı. O dönemde bulunan 76 kalıntı, yeni teknolojilerle yeniden incelendi ve bu objelerin daha önceki tahminlerden yaklaşık 2 bin yıl daha eski olduğu ortaya çıktı. Araştırmalar sonucu ayakkabının neredeyse 6 bin yıllık olduğu ve böylelikle Avrupa'nın en eski ayakkabısı olduğu kaydedildi. Mağaradaki düşük nem ve soğuk rüzgarların ayakkabıların bozulmasını engellediği tahmin ediliyor. Analiz edilen diğer objeler arasında sepetler ve bazı aletler de var. Çalışmayı yürüten ekipten María Herrero Otal, bulunan objelerin, Avrupa'nın güneyinde şu ana kadar bulunmuş 'bitki lifinden yapılma, en iyi şekilde korunmuş materyaller' olduğunu söyledi.Otal bu objelerin, tarih öncesi toplulukların yeteneklerini gösterdiğini de ekledi. İncelenen bazı objelerin 9 bin yıllık olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.Farklı türde otlar kullanılmış Araştırmacılar yaklaşık 6 bin yıllık olduğu ortaya çıkan sandaletlerin yapımında farklı türlerden otların kullanıldığını, deri ve kireçe de rastladıklarını söyledi.Ayakkabıların yapıldığı dönem Cilalı Taş Devri'ne (Neolitik dönem) denk geliyor. 2008 yılında da Ermenistan'da bir mağarada yaklaşık 5500 yıllık olduğu tahmin edilen deri ayakkabılar bulunmuştu.

ispanya

endülüs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, endülüs, endülüs, ayakkabı, antika