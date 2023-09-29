https://sputniknews.com.tr/20230929/atmnin-kilidini-baltayla-acmaya-calisan-supheli-tutuklandi-1075863153.html

ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışan şüpheli tutuklandı

ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Erzurum'da ATM'nin (Otomatik para çekme makinası) kilidini baltayla kırmaya çalışırken çarşı ve mahalle bekçilerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T10:47+0300

2023-09-29T10:47+0300

2023-09-29T10:47+0300

türkiye

atm

balta

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075863241_0:0:714:402_1920x0_80_0_0_0b47c73774a53cf9d5e3d3cbbc7bf699.png

Erzurum'da gece devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, bir banka ATM'sinin arka kapısının kilidini baltayla kırmaya çalışan C.J'yi suçüstü yakaladı.Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, ATM'ye baltayla saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde olay yerine gelen saldırganın, bir süre bekledikten sonra baltayla ATM'nin kilidinin bulunduğu bölgeye vurması ve etrafında gezinmesi, sonrasında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanması yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230911/turkiye-kartin-pilot-uygulamasi-tamamlandi-yil-sonunda-6-ilde-kullanilacak-1075376866.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atm, balta, saldırı